WRC | Rally Acropoli, PS6: Ogier, turbo KO. Ora domina Hyundai

Hyundai chiude la prima tappa del Rally dell'Acropoli in un modo inatteso e, forse, anche per questo motivo ancora più dolce. Una tripletta, 1-2-3 nella Prova Speciale 6, la Tarzan 2 di 23,37 chilometri, sublimata dallo stesso risultato ottenuto anche nella classifica generale provvisoria dell'evento greco.

Thierry Neuville si è imposto nell'ultima prova di oggi con il tempo di 16'56"9, precedendo di appena 7 decimi Dani Sordo e di 1"4 il secondo compagno di squadra, il leader dell'evento Ott Tanak, per un pomeriggio che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della lotta al titolo iridato Costruttori e, forse, anche di quello Piloti.

A segnare la classifica generale non è tanto la tripletta Hyundai, perché quella non è altro che la conseguenza derivante dal problema che ha afflitto in modo evidente e molto pesante la Toyota GR Yaris Rally1 di Sébastien Ogier e Vincent Landais.

L'8 volte campione del mondo aveva già notato un problema alla sua vettura nell'ultimo settore della PS5. Per questo motivo aveva provato a fermarsi nel corso del trasferimento per capire da dove provenisse il problema e cercare di sistemarlo. Ma i suoi tentativi sono stati vani.

A cedere, sulla vettura di Ogier, è stato il turbo. Lo stesso problema avuto nel corso della mattinata dalla Toyota GR Yaris del compagno di squadra Elfyn Evans. Ogier ha quindi affrontato la prova senza l'aiuto di una componente fondamentale della propulsione delle vetture Rally1, perdendo oltre 2 minuti e 22 secondi dai migliori.

Questo ha fatto scivolare Ogier dal secondo al quarto posto nella classifica generale dell'evento greco. Ora il podio dista 1'41"2 quando mancano 9 prove speciali alla fine dell'Acropoli 2024.

Per Hyundai un colpo importante, perché ora comanda letteralmente la gara, tutto il podio e ha la possibilità di effettuare strategie di squadra per aiutare Neuville nella lotta per il titolo iridato contro Ogier. Ma il rally greco è uno dei più insidiosi della stagione, dunque i vertici della squadra coreana dovranno gestire molto bene il risultato attuale in una serie di prove che si preannunciano ben oltre l'insidioso.

Non è andata bene nemmeno a Gregoire Munster, fermo durante la prova per cambiare una gomma danneggiata nel corso della speciale. L'olandese di M-Sport ha perso anche lui diverse decine di secondi, scivolando al settimo posto nella classifica generale.

Dei numerosi ritiri e guai delle Rally1 hanno approfittato Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally2) e Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally2), rispettivamente quinto e sesto della classifica generale e primo e secondo di quella dedicata al WRC2.

Il colpo di scena, infatti, è arrivato anche nella categoria cadetta, con il dominatore Yohan Rossel frenato da una foratura nella PS6 che gli ha fatto perdere una leadership sostanziosa, arrivata a oltre 50 secondi dopo la PS5. Nella stessa prova si è dovuto fermare anche Gus Greensmith, il quale, per aver colpito una mucca trovata nel percorso (l'animale è poi fuggito via senza problemi), ha così perso la possibilità di guadagnare posizioni e puntare a podio e vittoria.

La prima tappa del Rally dell'Acropoli termina qui. L'evento greco riprenderà domattina con la Prova Speciale 7, la Rengini di 28,67 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 7:16 italiane.

WRC 2024 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS6