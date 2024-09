WRC | Rally Acropoli, PS5: Ogier nei guai. Tanak torna leader

Se nella seconda parte della stagione del WRC c'è un rally imprevedibile, quello è il Rally dell'Acropoli, attualmente in svolgimento sugli sterrati della Grecia.

Anche la Prova Speciale 5 ha confermato questa caratteristica, con un inatteso cambio al vertice dell'evento. Ott Tanak, vincitore della PS5 Dafni 2 di 21,67 chilometri, si è ritrovato in testa al rally una volta arrivato al traguardo anche per via di un problema sorto sulla Toyota GR Yaris Rally1 di Sébastien Ogier.

Il francese sembrava poter comodamente gestire il suo margine sul primo dei rivali, ma nell'ultimo settore della prova ha perso quasi 20 secondi. 16"7 per la precisione, che gli sono costati la vetta della gara.

Ma a preoccupare maggiormente Ogier non è aver ceduto la leadership, quanto l'entità del problema sorto nel corso della speciale. Una volta arrivato al traguardo non ha perso la sua solita espressione, ma ha fatto capire quanto dovesse uscire velocemente dalla prova per capire quale fosse il reale problema che gli ha fatto perdere così tanto tempo.

Tanak, intanto, ringrazia ma non potrà stare tranquillo, perché qualora Ogier dovesse risolvere i problemi avrebbe solo 5 secondi da recuperare sul pilota di Hyundai Motorsport.

A tal proposito, sia Dani Sordo che Thierry Neuville hanno reso più solide le rispettive posizioni in classifica, anche se è lecito aspettarsi - probabilmente nella giornata di domani - un gioco di squadra tra lo spagnolo e il belga per aiutare Neuville a prendere più punti possibili nella lotta con Ogier e Tanak per il titolo.

Per ciò che riguarda il Mondiale Costruttori, Toyota si augura che Ogier riesca a sistemare il guasto, altrimenti potrebbe avverarsi un incubo: quello di avere tre vetture fuori dalla zona punti, con le Hyundai a gestire l'intero podio.

Nessuna novità invece nel WRC2, con Yohan Rossel grande mattatore. Il francese continua ad aumentare sensibilmente il suo vantaggio sui diretti rivali, mentre Sami Pajari e Nikolay Gryazin sembrano più preoccupati a lottare per il secondo posto che a provare una vera e propria rimonta.