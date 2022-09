WRC | Rally Acropoli, PS4: scratch di Lappi, Breen fora

Carica lettore audio

Arriva il primo squillo di Toyota al Rally dell'Acropoli. Esapekka Lappi ha colto il miglior tempo nella Prova Speciale 4, la Loutraki 2 di 17,95 chilometri con il tempo di 12'06"9.

Il finlandese, però, condivide il miglior tempo della prova con Sébastien Loeb, autore dello stesso crono tramite cui ha reso più salda la sua prima posizione.

In questa speciale è stato molto più chiaro ed evidente il vantaggio che hanno avuto i piloti entrati in speciale nella seconda parte. Non è un caso che tra i primi 5 classificati ci siano proprio gli ultimi entrati in stage.

Dietro al binomio Lappi-Loeb ecco Dani Sordo. Lo spagnolo è risultato il pilota Hyundai più veloce, staccato di 2"7 dal crono di riferimento. Gus Greensmith ha fatto peggio di appena un paio di decimi.

Pierre-Louis Loubet, invece, è quinto. Il suo svantaggio è di 3"2 da Loeb. Chi invece ha fatto segnare un buon tempo sebbene sia partito tra i primi in prova è Thierry Neuville. Il belga ha colto il sesto crono a 3"7 dai primi, precedendo Elfyn Evans, Ott Tanak e Kalle Rovanpera.

In questa prova Craig Breen ha perso oltre 2 minuti a causa di una foratura, che lo ha costretto a fermarsi lungo la speciale per sostituire la gomma danneggiata. Takamoto Katsuta continua la sua mattinata complessa finendo per sbagliare un punto di staccata. Questo lo ha portato a superare una curva e a invertire la marcia per rientrare in prova.

Grazie ai tempi visti nella PS4, Lappi ha recuperato 2 posizioni salendo così in quarta, ad appena 9 decimi da Pierre-Louis Loubet. Stesso discorso per Dani Sordo, salito dall'ottavo al sesto, mentre Ott Tanak è sceso in quinta piazza.

Loeb, invece, continua a comandare ma con un margine più ampio. Nonostante il buon tempo di Neuville, ora tra i due ci sono 6"4 in favore dell'alsaziano del team M-Sport Ford. Craig Breen è uscito dalla Top 10 dopo la sostituzione della gomma forata.

Rally dell'Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 37'08”2 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +6"4 3 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +8"0 4 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +8"9 5 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +10"8 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +14"3 7 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +14"6 8 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +20"7 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +22"1 10 Lindholm/Hamalainen Ford Puma Rally1 +1'09"6