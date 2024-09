WRC | Rally Acropoli, PS4: Fourmaux rompe una sospensione e va KO

Sébastien Ogier ha incominciato il giro pomeridiano di questa prima tappa del Rally dell'Acropoli così come aveva concluso il mattino, ovvero ottenendo il miglior tempo nella Prova Speciale 4, la Ano Pavliani 2 di 22,47 chilometri, e incrementando così il suo margine sui diretti inseguitori nella classifica generale dell'evento.

L'8 volte iridato di Toyota ha fermato il cronometro in 16'11"0, facendo meglio di 1"9 rispetto al primo degli inseguitori, Ott Tanak. Il pilota estone, oltre a essere risultato il rivale più vicino a Ogier nella prova, è anche diventato il più pericoloso per il nativo di Gap nella classifica generale dell'evento.

Adrien Fourmaux, che aveva concluso il giro mattutino al secondo posto e molto vicino a Ogier, è stato costretto al ritiro a causa della rottura della sospensione anteriore destra della sua Ford Puma Rally1 Hybrid.

Non è ancora chiaro cosa abbia costretto il francese al ritiro, distruggendo la sua sospensione, ma da un primo replay dalla camera car della vettura sembra che a far cedere la sospensione sia stato un atterraggio troppo brusco da un salto. Non si sono scorte pietre pericolose in tale senso, ecco perché, almeno al momento, l'impatto al suolo sembra essere il principale candidato ad aver costretto Adrien a fermarsi in prova.

Questo ritiro apre le porte del secondo posto a Tanak e del podio a Dani Sordo. Lo spagnolo, terzo nella PS4, è ora terzo anche nella classifica generale approfittando proprio del ritiro del francese. Anche Thierry Neuville ha fatto la stessa cosa, salendo al quarto posto della generale andando a chiudere un terzetto di Hyundai i20 N Rally1 tutte dietro alla GR Yaris Rally1 di Ogier.

Al netto di ritiri e guasti a cui abbiamo assistito in queste prime 4 speciali, spicca al quinto posto assoluto e al primo della classe WRC2 la Citroen C3 Rally2 di Yohan Rossel. Il francese continua a essere il più veloce tra le Rally2, staccando Sami Pajari di oltre mezzo minuto. Il finlandese di Toyota dovrà però stare attento, perché alle sue spalle si è rifatto minaccioso Gus Greensmith con la prima Skoda Fabia RS Rally2. Tra i due il distacco è ora di appena 5"4.