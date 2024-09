WRC | Rally Acropoli, PS3: Ogier va in testa. Katsuta si ritira

Con Toyota in estrema difficoltà, Sébastien Ogier torna a vestire i panni del "fixer", di colui che risolve almeno parzialmente la situazione grazie ai suoi talenti e permette alla Casa giapponese di chiudere in testa il giro mattutino della prima tappa del Rally dell'Acropoli.

L'8 volte campione del mondo WRC ha vinto con una grande prestazione la Prova Speciale 3, la celebre Tarzan 1 di 23,37 chilometri, infliggendo distacchi pesanti a tutti coloro che questa mattina hanno potuto usufruire di una vettura perfettamente funzionante dal primo all'ultimo chilometro del giro.

Séb ha fermato il cronometro in 17'06"3, facendo meglio di 4"9 rispetto ad Adrien Fourmaux. Il francese, grazie a questo risultato, è salito al secondo posto della classifica generale, ma la sua prestazione merita ulteriore rispetto perché per tutta la mattina ha dovuto fare a meno dell'utilizzo della parte ibrida, evidentemente danneggiata e non funzionante.

Per Fourmaux, dunque, questo risultato parziale assume un valore notevole, al pari di quello di Ogier, che è il primo inseguitori di Thierry Neuville nel Mondiale Piloti.

Dicevamo di Ogier risolutore, perché per i suoi compagni di squadra le prime tre prove di questo Acropoli si sono rivelate drammatiche dal punto di vista sportivo. Elfyn Evans continua a perdere minuti su minuti a causa di un problema al motore, mentre Takamoto Katsuta ha rotto il braccio dello sterzo al chilometro 6,9 dell'ultima speciale della mattina. Questo lo ha costretto al ritiro quasi immediato, incapace e impossibilitato nel sistemare la rottura della componente e, probabilmente, della sospensione a bordo prova.

Le cose vanno meglio in casa Hyundai, con il team Coreano che si frega le mani osservando la situazione dei rivali in ottica Mondiale Costruttori. Il terzo posto di Ott Tanak e il quarto di Dani Sordo danno ossigeno puro alla squadra diretta da Cyril Abiteboul, ma anche il quinto posto di Thierry Neuville inizia a farsi interessante.

Il belga ha dovuto lottare con un motore a mezzo servizio per tutta la mattina, ma si trova comunque dietro Sordo e, dunque, nella possibilità di un cambio di posizione entro la fine della giornata per prendere più punti al termine della giornata di domani e di avere una miglior posizione di partenza per la seconda tappa e mettere una pezza alle offensive di Ogier.

Detto dell'ottimo Fourmaux, chiude la classifica delle Rally1 dentro la Top 10 la Ford Puma Rally1 Hybrid di Gregoire Munster. L'olandese, settimo assoluto e alle spalle anche della prima Rally2, ha dovuto fare a meno dell'utilizzo del freno a mano, danneggiato nella prima prova speciale. Anche per questo non è riuscito a ottenere tempi interessanti.

Per quanto riguarda il WRC2, Yohan Rossel al volante della prima Citroen C3 Rally2 comanda le operazioni con un margine di 24"3 sulla Toyota GR Yaris Rally2 di Sami Pajari. Gus Greensmith prova a tenersi stretta la terza posizione al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, staccato di 9"7 da Pajari.

Il giro mattutino al Rally dell'Acropoli 2024 termina qui. Oggi i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per riparare le vetture e prepararle per il giro pomeridiano che scatterà con la Prova Speciale 4, la Ano Pavliani 2 di 22,47 chilometri. La prima vettura entrerà in stage alle ore 13:29 italiane.

WRC 2024 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS3