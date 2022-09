WRC | Rally Acropoli, PS3: Loeb si ripete. Neuville sale secondo

Carica lettore audio

Questa volta la nebbia non c'era, ma il risultato è stato sempre lo stesso. Anche nella Prova Speciale 3 del Rally dell'Acropoli, la Harvati di 14,42 chilometri, Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche hanno colto il miglior tempo e hanno così conservato il primato nella classifica generale dell'evento.

Loeb ha fermato il cronometro in 10'34"8, facendo rivivere il sogno che M-Sport ha poi tramutato in realtà lo scorso gennaio con la vittoria del Rallye Monte-Carlo e nelle prime battute del Rally del Portogallo. Tutti questi momenti hanno un minimo comune denominatore: il nome e il cognome del 9 volte campione del mondo WRC.

In questa prova il campione alsaziano ha preceduto di 1 secondo un ottimo Thierry Neuville, il quale, grazie al secondo tempo di prova, è salito anche al secondo posto nella classifica generale e ora è lui il primo inseguitore di Loeb. Tra i due ci sono appena 2"7.

Grazie a un'ottima posizione di partenza, Pierre-Louis Loubet sta frequentando i piani alti delle stage. Il terzo tempo ottenuto nella PS3 lo ha portato in terza nella generale, superando di 8 decimi Ott Tanak.

Inizio di mattinata complesso per le Toyota, con Esapekka Lappi ed Elfyn Evans quarto e quinto di prova che però non hanno il passo per sguire i primi 5 della classifica. Va peggio a Kalle Rovanpera, il quale sta patendo l'obbligo di dover aprire le prove su una superficie così scivolosa come quella greca. Il leader del Mondiale è nono, già staccato di 13"3 dalla vetta.

Per quanto riguarda il WRC2 da segnalare il tempo strepitoso di Emil Lindholm e Reeta Hamalainen. L'equipaggio finlandese ha siglato lo stesso tempo di Takamoto Katsuta (lui però al volante di una Yaris Rally1...). Grazie a questo ha preso il largo nella classifica di categoria, aprendo un gap dal primo degli inseguitori - Nikolay Gryazin - di 17"8 dopo appena 3 prove.

Per il secondo posto nel WRC2, invece, la lotta è apertissima. Basti pensare che dietro al pilota russo c'è Yohan Rossel, staccato di soli 2"2, e Teemu Suninen, a 9 decimi dal francese di Citroen Racing. Chris Ingram è quinto a 3 decimi di secondo.

Rally dell'Acropoli 2022 - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 25'01”3 2 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2"7 3 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +4"8 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +5"6 5 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +8"4 6 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +8"9 7 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +10"0 8 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +11"6 9 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +13"3 10 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +17"8