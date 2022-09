WRC | Rally Acropoli, PS15: Hyundai congela le posizioni

Carica lettore audio

Alla fine l'ordine di scuderia è arrivato. Hyundai Motorsport ha deciso di congelare le posizioni attuali e salvaguardare la tripletta che sta maturando alla 66esima Rally dell'Acropoli.

A svelarlo è stato Ott Tanak una volta arrivato al traguardo della prova. Così il team di Alzenau mette al sicuro quello che - se dovesse essere confermato - sarà un risultato storico: la prima tripletta Hyundai nel Mondiale Rally.

Per la cronaca Thierry Neuville ha vinto la prova, la PS15 Elatia - Rengini di 11,26 chilometri, in 8'00"6, precedendo proprio il rivale e compagno di squadra Ott Tanak. Il belga vede avvicinarsi il primo successo stagionale, per altro meritato, dopo un fine settimana da campione.

Tanak, invece, sa che recupererà diversi punti a Rovanpera, ma ormai il titolo è nelle mani del finlandese di Toyota Racing da diverse settimane. Se non arriverà in Nuova Zelanda, arriverà al Rally Catalogna. E' difficile pensare che da qui al Rally del Giappone Kalle possa continuare a commettere errori su errori, senza finire mai una gara a punti.

Nella PS15 Andreas Mikkelsen ha firmato un terzo tempo eccezionale, sfruttando anche la conformazione della prova stessa e il fondo sempre più pulito e, quindi, in grado di conferire più grip.

Con il congelamento delle posizioni da parte di Hyundai, sarà molto difficile vedere altri stravolgimenti nella Top 6: i protagonisti sono molto staccati l'uno dall'altro e solo un errore di grave entità potrebbe mettere in discussione la classifica.