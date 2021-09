WRC, Rally Acropoli, PS14: Neuville sale nono

Ott Tanak ha deciso di mettere al sicuro la seconda posizione al Rally dell'Acropoli 2021 firmando la vittoria nella Prova Speciale 14, la Pyrgos di 33,20 chilometri. E' stata la prova più lunga dell'intero rally, ma non ha regalato sussulti degni di nota, se non nelle posizioni fuori dal podio.

L'estone della Hyundai ha battuto per 2"2 Adrien Fourmaux, ora costretto a entrare in prova molto più tardi del previsto dopo essere arrivato in ritardo al Controllo Orario della PS13. In realtà, per il francese del team M-Sport questo si è tramutato in un vantaggio considerevole.

Con il fondo pulito dalle vetture entrare in prova prima di lui, Fourmaux è stato in grado di firmare il secondo tempo e di recuperare diversi secondi su Elfyn Evans. Questo lo ha portato addirittura a superare nuovamente il gallese e a recuperare una posizione dopo averne perse due a inizio mattinata a causa di un guasto al motore. Ora il francese è sesto alle spalle del suo compagno di squadra Gus Greensmith.

Sébastien Ogier non ha potuto fare altro che portare la vettura al traguardo della prova, centrando comunque un ottimo terzo tempo. Il 7 volte iridato, con il podio che sta per maturare, vede sempre più vicino l'ottavo titolo della sua strepitosa carriera.

I suoi avversari diretti, Thierry Neuville ed Elfyn Evans, sono in piena rimonta dopo le sfortune che li hanno colpiti sin dal primo giorno di gara, ma questo non va a intaccare il buon guadagno di punti che si è assicurato Ogier.

Evans, come detto, ha appenaperso una posizione in favore di Forumaux. Neuville, invece, è riuscito a superare Marco Bulacia Wilkinson nella classifica generale e a salire in nona piazza. A 5" da lui c'è Andreas Mikkelsen, dunque nella Power Stage il belga dovrà cercare non solo di prendere punti ulteriori, ma anche di guadagnare la posizione sul norvegese del team TokSport.

Per quanto riguarda Kalle Rovanpera, ormai la seconda vittoria della carriera nel WRC è a un passo. O meglio, a poco più di 11 chilometri, quelli della PS15 che concluderà l'evento greco.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS14

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 3.19'49”8 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +35"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +1'07"4 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +2'47"9 +10" 5 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +5'17"7 6 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +6'40"7 +2'10" 7 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6'41"5 +3'00" 8 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +8'30"4 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +8'35"4 +4'00" 10 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +8'50"6