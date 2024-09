WRC | Rally Acropoli, PS13-14: Sordo troppo cauto, Ogier è secondo

La terza e ultima tappa del Rally dell'Acropoli 2024 si è aperta sotto il segno di Sébastien Ogier. L'8 volte campione del mondo ha vinto entrambe le prove speciali svolte nella prima mattinata italiana, dunque la PS13 Inohori di 17,47 chilometri e la PS14 Eleftherohori 1 di 18,29 chilometri.

Grazie a questi risultati e al contemporaneo approccio molto, troppo cauto da parte di Dani Sordo hanno permesso al pilota di Toyota Gazoo Racing di recuperare una posizione e salire così al secondo posto nella classifica generale.

Ora Ogier occupa la posizione d'onore con 21 secondi di margine su Sordo e un distacco di poco più di un minuto da Thierry Neuville, che continua a comandare le operazioni pur avendo scelto a sua volta un approccio molto guardingo, soprattutto nella seconda speciale di questa mattina.

La Eleftherohori, infatti, ha presentato alcune sezioni fangose, mentre altre erano secche e piene di pietre insidiose. Ecco perché il leader della gara e del Mondiale ha preferito perdere secondi e non prendersi rischi.

Questo, però, ha avuto anche un significato importante per la classifica Super Sunday, con Ogier che ha preso il comando e il largo sulle Hyundai di Ott Tanak - seconda - e Thierry Neuville. Non avendo nulla da perdere, Ogier sta prendendo rischi che, invece, i piloti di Alzenau non possono prendersi per evitare di gettare all'aria un risultato ottimo anche per la rincorsa al titolo iridato Costruttori.

Ogier, nella Super Sunday, ha ora 13 secondi di vantaggio su Ott Tanak, 18"5 su Therry Neuville e 24"8 sul compagno di squadra Elfyn Evans. Se la classifica domenicale dovesse rimanere questa, Neuville perderebbe solo un paio di punti nei confronti di Ogier, sebbene manchi ancora la Power Stage che andrà ad assegnare altri punti importanti per i titoli.

Per quanto riguarda il resto della classifica generale, tutto è rimasto invariato. L'unico cambiamento significativo è il sorpasso di Fabrizio Zaldivar ai danni di Georg Linnamae. Ora il sudamericano è nono, mentre l'estone chiude la Top 10 assoluta.

Sami Pajari continua a comandare le operazioni nel WRC2 con 28"5 di vantaggio su Robert Virves, mentre Yohan Rossel, scatenato, ha ridotto molto il suo ritardo dalla seconda posizione di classe. Ora tra lui e Virves ci sono 17"3, ma manca appena una prova speciale al termine dell'evento greco...