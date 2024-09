WRC | Rally Acropoli, PS12: Neuville chiude in testa. 1-2 Hyundai

Hyundai porta a casa anche la seconda tappa del Rally dell'Acropoli e lo fa in modo convincente, anche se ben lontano dalla perfezione.

La giornata era iniziata con Ott Tanak davanti a Dani Sordo e Thierry Neuville, una tripletta che è durata lo spazio di un battito di ciglia, considerata la duplice rottura di cerchio e gomma da parte dell'estone nella prima prova speciale di oggi.

A quel punto, con Tanak scivolato al quarto posto, il testimone è passato a Dani Sordo, bravo ad approfittare della situazione e a farsi trovare pronto per condurre la gara. Ma la sua soddisfazione è durata poco. Una gomma delaminata - la posteriore destra - lo ha costretto a cedere i primato al compagno di squadra, Thierry Neuville.

Il belga, che aveva alle spalle il principale rivale per il titolo iridato, ovvero Sébastien Ogier, ha badato a concludere le prove senza fare errori e questa scelta ha pagato. Si è trovato al comando di una gara (che ha già vinto 2 anni fa) in cui, almeno sulla carta, avrebbe dovuto solo difendersi dagli avversari.

Invece, grazie a un buon ritmo e, soprattutto, alle disavventure degli avversari e dei compagni di squadra, si è trovato in testa ed è stato bravo a ottenere buoni tempi pur senza rischiare. Oggi porta a casa il bottino massimo possibile e il secondo posto di Dani Sordo lo aiuta a distanziare di qualche punto Sébastien Ogier, terzo.

Domani, però, scatterà la Super Sunday e sarà interessante capire non tanto l'approccio di Ogier - lui dovrà attaccare per forza con l'obiettivo di rubare punti a Neuville - ma proprio quello del belga: si accontenterà della vittoria assoluta evitando rischi inutili o proverà a dare la mazzata al Mondiale che, a conti fatti, potrebbe risultare la mossa decisiva?

Dietro i primi tre, Ott Tanak ha completato la giornata al quarto posto, ultimo pilota al volante di una Rally1 in Top 10 dopo il ritiro di Gregoire Munster per via di un'uscita di strada nel corso della tappa di oggi.

Elfyn Evans avrebbe potuto rientrare in Top 10, ma nella penultima speciale di oggi è incappato in un errore che lo ha costretto al ritiro. Arrivato a un tornante destrorso piuttosto stretto e in discesa, il gallese ha tirato il freno a mano e le ruote della catena di sinistra hanno fatto perno su un solco, finendo per portare la GR Yaris Rally1 a capottare. I danni riportati si sono rivelati troppo ingenti per poter proseguire.

Sami Pajari continua a comandare le operazioni nel WRC2 al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2. Il finlandese, autore di una giornata senza alcun problema, è in testa con 28"2 di vantaggio su Robert Virves (Skoda Fabia RS Rally2) e con oltre 55 secondi di margine sulla Citroen C3 Rally2 di Yohan Rossel.

La seconda tappa del Rally dell'Acropoli termina qui. Il quartultimo evento della stagione riprenderà domattina con la Prova Speciale 13, la Inohori di 17,47 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 7:59 italiane.

WRC 2024 - Rally Acropoli - Classifica dopo la PS12