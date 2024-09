WRC | Rally Acropoli, PS10: svetta Tanak. Neuville allunga

Il giro pomeridiano della seconda tappa del Rally Acropoli si è aperto con una Hyundai davanti a tutti. Ott Tanak ha vinto la Prova Speciale 10, la Loutraki 12,90 chilometri, precedendo di pochi secondi sia Sébastien Ogier che Thierry Neuville.

Per l'estone una sorta di liberazione dopo aver dovuto gestire le uniche 4 gomme rimaste in seguito alla doppia foratura patita nella PS7 di questa mattina, la prima prova della tappa.

Ma gli occhi, com'è normale che sia in questo momento, sono tutti rivolti alla lotta tra Thierry Neuville, Dani Sordo e Sébastien Ogier.

Il francese di Toyota ha centrato il secondo tempo in prova a 2"4 dall'estone, ma Neuville ha fatto peggio di appena 2 decimi di secondo, mantenendo così il suo cospicuo vantaggio sul principale rivale per il titolo nella classifica generale del rally greco,

Dal canto suo, Ogier ha provato a spingere forte per recuperare secondi su Dani Sordo. Lo spagnolo, dopo aver delaminato una gomma nell'ultima prova della mattina, ha anche mezza fiancata destra della macchina completamente assente. Eppure è riuscito a perdere solo 4"9 da Ogier e ad avere ancora 45 secondi su Ogier, difendendo bene il secondo posto nella classifica generale.

A Tanak, quarto e impossibilitato a recuperare posizioni, resta la soddisfazione della vittoria di stage.

Nel WRC2 Sami Pajari continua a tenere a distanza Robert Virves, suo principale rivale per il successo di classe. Tra i due ci sono 19"1 di margine in favore del finlandese. Yohan Rossel continua a spingere forte per dimostrare a tutti che in questo fine settimana è lui l'uomo più veloce al volante di una Rally2, ma la foratura di ieri lo ha privato di un successo che si sarebbe ampiamente meritato per il dominio che aveva fatto vedere nelle prime 5 stage.