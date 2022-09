WRC | Rally Acropoli, PS10: Neuville allunga. Lappi torna secondo

Carica lettore audio

Thierry Neuville deve aver capito che questo è il momento di attaccare, di ampliare il margine dai suoi rivali e cercare di poter avere un giro pomeridiano tranquillo, di gestione. Infatti il belga di Hyundai Motorsport ha vinto anche la Prova Speciale 10 del Rally dell'Acropoli, rendendo più salda la sua leadership del decimo evento del WRC 2022.

Neuville ha fermato il cronometro in 17'13"6, un'altra prova di forza che lo ha portato a infliggere distacchi pesantissimi a tutti. Nella Tarzan 1 di 23,37 chilometri ha preceduto Gus Greensmith di 8"1. Il britannico di M-Sport è stato il piota più vicino al leader, mentre tutti gli altri hanno patito gap superiori.

A partire da Esapekka Lappi. Il finlandese di Toyota Racing si è fermato a 8"5 da Neuville, in una mattinata per lui molto complicata. Eppure un problema al differenziale che si è palesato sulla i20 N Rally1 di Ott Tanak lo ha aiutato a tornare in seconda posizione nella classifica generale.

Ora Lappi ha un vantaggio di 1"3 su Tanak, ma anche un ritardo di 31" netti su Neuville. Per lui e per Tanak sarà difficile rimontare, anche se rimane viva l'ipotesi di un possibile gioco di squadra che Hyundai potrà attuare invertendo le posizioni di Neuville e Tanak. Questa, però, potrà essere fattibile solo se Tanak riuscirà a tornare al secondo posto, distanziando di diversi secondi il rivale finlandese.

Ad approfittarne è stato anche Dani Sordo. Ora lo spagnolo è a 12" dal podio, anche se è difficile immaginare che possa attaccare Tanak, ancora in lotta per il titolo iridato.

Stoico invece Kalle Rovanpera. Dopo l'incidente della PS9 il leader del Mondiale è entrato in prova senza ala posteriore, senza cofano e, soprattutto, con la sospensione posteriore sinistra piegata. E' stato però molto bravo a finire la prova e ora al Service spera che i meccanici riescano a sistemare la sua GR Yaris per provare una difficile rimonta a partire dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il WRC2, Emil Lindholm e Reeta Hamalainen continuano a comandare. Cambiano però gli inseguitori, perché Teemu Suninen e Mikko Markkula sono riusciti a superare Nikolay Gryazin e a salire in seconda posizione.

Il giro mattutino del sabato del Rally dell'Acropoli termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata (che ieri non hanno avuto) per preparare le vetture per le ultime 3 prove di oggi. Il giro pomeridiano scatterà con la Prova Speciale 11, la Pyrgos 2 di 33,20 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 13:33 italiane.

Rally Acropoli 2022 - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2h09'47”0 2 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +31"0 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +32"3 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +44"3 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +58"9 6 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +1'02"3 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'25"1 8 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'12"6 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'20"7 10 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia Rally2 Evo +4'13"2