WRC | Rally Acropoli, PS1-2: Tanak leader. Guai per Neuville ed Evans

Le prime due prove speciali del Rally dell'Acropoli 2024 svolte nella prima mattina italiana di oggi hanno subito delineato uno scenario certo non definitivo, ma molto netto per quanto riguarda i piloti che ambiscono a vincere il titolo iridato Piloti.

Le Toyota, in apparenza, l'hanno fatta da padrone vincendo sia la PS1, la Ano Pavliani 1 di 22,47 chilometri che la PS2, la Dafni 1 di 21,67 chilometri rispettivamente con Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta, ma in testa alla classifica generale c'è una Hyundai: quella di Ott Tanak.

L'estone, autore di due buoni tempi, ha avuto mediamente un risultato migliore di chi ha vinto le due prove ed è ora in testa, ma con un margine di soli 2 decimi nei confronti di Katsuta. Il giapponese ha iniziato subito a sfruttare l'ottima posizione di partenza per avere un fondo più pulito e capace di offrire un grip maggiore rispetto ai piloti scesi in prova prima di lui, e questo paga.

La gara però è solo agli albori, Non a caso i primi 4 sono racchiusi in soli 2"4 con Sébastien Ogier terzo a 1"4 da Tanak e un ottimo Adrien Fourmaux quarto staccato di 1 secondo dal connazionale che occupa la terza posizione.

Dalla quinta posizione in poi i distacchi si fanno più consistenti e per motivi differenti. Dani Sordo è tornato al volante della Hyundai i20 N Rally1 dopo diversi mesi e chiude la Top 5, anche se già staccato di oltre 11 secondi dalla vetta.

Se Tanak e Ogier hanno iniziato il fine settimana greco nel migliore dei modi, almeno sino a ora, lo stesso non si può certo dire per Thierry Neuville e, soprattutto, per Elfyn Evans. Il leader del Mondiale sta accusando un problema al motore che alterna momenti di piena potenza a tagli preoccupanti che gli stanno facendo perdere diverso terreno. Non è da dimenticare che anche in questo fine settimana Neuville sia costretto ad aprire tutte le prove della giornata odierna per via della sua leadership del Mondiale e su un fondo come quello greco è un problema non da poco.

Va però peggio a Evans. Il gallese è stato costretto a sostituire una ruota danneggiata nella PS1, perdendo oltre 2 minuti dai migliori. Come se non bastasse, nella PS2, è stato rallentato da un problema al motore. La sua GR Yaris non gli garantisce la potenza necessaria per affrontare le prove ed è così scivolato a oltre 5 minuti dai migliori.

Qualche guaio anche per Gregoire Munster. Sulla seconda Ford Puma Rally1 Hybrid l'olandese sta facendo i conti con un problema al freno a mano.

Per quanto riguarda il WRC2, Yohan Rossel è in testa con la Citroen C3 Rally2 con un vantaggio già consistente sui rivali. Sami Pajari è secondo a 15"9 da lui dopo aver dovuto fare i conti con una foratura. Nikolay Gryazin, con la seconda Citroen C3 Rally2, è terzo a 6"3 dal finlandese di Toyota. Subito fuori dai giochi Pierre-Louis Loubet a causa di un incidente nella PS1.