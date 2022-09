WRC | Rally Acropoli: le Hard mescole principali

Carica lettore audio

Accantonato l'asfalto del Rally di Ypres, il WRC 2022 torna con uno degli appuntamenti più attesi: il Rally dell'Acropoli, in Grecia. E con questo evento torna anche il fondo sterrato.

Quella di quest'anno sarà la seconda edizione dell'Acropoli da quando l'evento è tornato nel calendario del Mondiale Rally. Presenterà alcune novità rispetto al 2021, tra queste alcune prove speciali mai esplorate e il ritorno di alcune prove storiche.

Le insidie che presenteranno queste speciali sono legate al tipo di fondo. Questo sarà sempre, in tutte le speciali, molto insidioso. Metterà alla prova l'affidabilità delle vetture in uno dei rally più duri della stagione.

Per questa prova Pirelli porterà la seguenti mescole:

Pirelli Scorpion Hard: Considerate la prima scelta per il fondo molto abrasivo, dunque perfette per il Rally dell'Acropoli.

Pirelli Scorpion Soft: Perfette per le prove più scivolose, saranno le option, dunque le alternative e potrebbero essere scelte dai piloti che partiranno per primi nelle speciali della prima tappa.

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha dichiarato: "Il Rally di Grecia promette di essere più emozionante del solito quest'anno, non solo per le tradizionali sfide che pone ai piloti, ma anche perché cade in una fase della stagione in cui il campionato può ancora riservare molte sorprese".

"L'Acropoli è la classica gara in cui gli errori di strategia e di gestione degli pneumatici, oltre che di guida, possono avere un costo molto elevato. Alla fine, le migliori possibilità di vittoria le avrà chi adotterà l'assetto più equilibrato della vettura e si prenderà cura al meglio dei pneumatici, sapendo sfruttare al meglio le loro caratteristiche, in equilibrio tra robustezza e prestazioni".

"Grande attenzione va prestata all'usura, che l'anno scorso è stata quasi nulla a causa delle condizioni di bagnato e che sull'asciutto può invece essere molto elevata e comunque superiore a quanto visto in altre gare".

Pirelli porterà in Grecia 520 gomme dedicate alle vetture Rally1 ibride. Ogni vettura avrà a disposizione un totale di 28 gomme da utilizzare in gara, incluse 4 gomme per lo Shakedown.

Ecco l'allocazione delle gomme per le vetture Rally1:

24 gomme Scorpion Hard

8 Scorpion Soft

4 gomme extra per la partecipazione eventuale allo Shakedown.