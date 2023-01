WRC | Pubblicata la entry list del Rally di Svezia: ci sarà Breen

Carica lettore audio

Tra poco meno di un mese si terrà il Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2023 che scatterà questo fine settimana con il Rallye Monte-Carlo.

Gli organizzatori del primo e unico evento della stagione che si tiene su un fondo innevato, che si terrà dal 9 al 12 febbraio, hanno pubblicato oggi la entry list dell'edizione 2023.

52 le vetture iscritte e approvate dalla FIA. Solo 9 di queste saranno Rally1 ibride. A questo scenario dovremo purtroppo abituarci: solo - se tutto andrà bene - nella metà dei 13 eventi potremmo vedere 10 vetture della massima serie al via.

La scelta di Toyota di ridurre il proprio impegno da 4 a 3 vetture e quella di M-Sport di passare da 3 vetture ufficiali a 2 e, a volte, tornare a 3 grazie al noleggio della terza Ford Puma ha ridotto il già esiguo parco partenti per la vittoria delle classifiche generali e i mondiali in palio.

Craig Breen, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

Tra le 9 vetture Rally1 spicca l'esordio stagionale di Craig Breen, il quale farà il suo secondo esordio da pilota Hyundai Motorsport dopo aver lasciato M-Sport al termine del 2022 ed essere tornato a difendere i colori del team di Alzenau.

Breen correrà accanto ai titolari Thierry Neuville ed Esapekka Lappi perché potenzialmente una delle gare in cui potrà esprimere al meglio le sue caratteristiche.

Interessante poi la scelta di Toyota - in concomitanza con quelle di Ogier - perché sulla terza e ultima GR Yaris Rally1 ufficiale ci sarà Takamoto Katsuta. Il giapponese correrà già a Monte-Carlo, ma sarà lui il titolare in Svezia con Ogier che salterà l'evento sulle nevi scandinave.

A portare a 4 la presenza di Yaris in gara ci penserà il nostro Lorenzo Bertelli. L'italiano correrà per la prima volta in carriera con una Toyota dopo aver prediletto a lungo le Ford preparate da M-Sport. A proposito del team di Dovenby Hall, in Svezia ha iscritto i soli Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet sulle 2 Ford Puma Rally1 ufficiali.

Molto interessante il parco partenti per ciò che riguarda il WRC2. Tante le Rally2 iscritte, ben 25, con Skoda TokSport, Hyundai 2C Competition, Citroen e M-Sport a darsi battaglia per la vittoria di classe. Saranno invece 2 le Rally3, tutte Ford Fiesta. 4 Rally 4 al via: 3 Clio e 1 Peugeot 208.