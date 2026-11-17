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WRC | Proposta una nuova classificazione per le Rally1 2027 e un ordine di partenza rivisto

La Commissione WRC ha presentato una proposta alla FIA sulla possibilità che solo le Rally1 e Rally1 Kit possano il prossimo anno concorrere per il Mondiale, mentre si pensa anche a cambiare l'ordine di partenza nelle PS.

Tom Howard

Pubblicato: 17 nov 2026, 11:31

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Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto di: Hyundai

Il WRC potrebbe introdurre, a partire dal prossimo anno, una nuova classifica WRC1 e regole riviste relative all’ordine di partenza.

La Commissione WRC si è riunita lunedì per discutere una serie di proposte di modifica al regolamento sportivo, che sono state ora sottoposte alla FIA per la ratifica.

Nel 2027 il Mondiale entrerà in una fase di transizione in base a un nuovo regolamento tecnico, che dovrebbe ridurre notevolmente il divario prestazionale tra le nuovissime vetture Rally1 e gli attuali modelli Rally2.

Allo stato attuale, le vetture Rally1 e le Rally1 Kit Car (vetture Rally2 potenziate) del prossimo anno gareggeranno insieme sotto l’egida della categoria Rally1, con un vantaggio di soli 10-15 CV rispetto alle vetture Rally2.

Ciò ha scatenato un dibattito nel parco assistenza, poiché, in teoria, in alcuni scenari le Rally2 potrebbero risultare più veloci delle Rally1, specialmente quelle che partono dalle posizioni più basse in ordine di partenza nelle prove su terra.

Per rispondere a queste preoccupazioni, la Commissione WRC ha proposto un’ulteriore separazione tra le classi Rally1 e Rally2 con la creazione della classifica del Campionato FIA WRC1 per piloti e co-piloti.

Questi titoli saranno riservati esclusivamente agli equipaggi che gareggiano con vetture Rally1 o Rally1 Kit Car, escludendo le vetture Rally2. Le proposte includono inoltre una disposizione secondo cui i punti della Super Sunday saranno assegnati solo agli equipaggi Rally1.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Foto di: M-Sport

"La commissione ha approvato una proposta volta a introdurre, a partire dalla stagione 2027, una classifica dedicata del Campionato FIA WRC1 per piloti e co-piloti, con l’assegnazione dei punti di campionato attraverso una classifica separata comprendente esclusivamente i concorrenti idonei che partecipano alla categoria Rally1", si legge nella nota ufficiale della Commissione WRC.

"In base al regolamento rivisto, il FIA WRC per piloti e co-piloti sarà rinominato Campionato FIA WRC1 per piloti e co-piloti, istituendo una classifica a punti distinta per i concorrenti alla guida di vetture Rally1, mentre i concorrenti delle categorie WRC2 e WRC3 continueranno a totalizzare punti all’interno dei rispettivi campionati".

“La modifica istituisce una classifica di campionato dedicata alla categoria più alta del WRC, in linea con l’introduzione del nuovo quadro tecnico Rally1 nel 2027, in base al quale gareggeranno le vetture WRC di nuova specifica e le WRC Kit Car."

“Il pilota e il co-pilota che accumuleranno il maggior numero di punti nel corso della stagione nell’ambito del Campionato FIA WRC1 continueranno a essere riconosciuti rispettivamente come Campione del Mondo FIA di Rally per i piloti e Campione del Mondo FIA di Rally per i co-piloti.”

Oltre alla nuova classifica WRC1 proposta, la Commissione WRC ha formulato una raccomandazione alla FIA per modificare le regole relative all’ordine di partenza. Nei rally in cui le prove speciali del giovedì rappresentano più del 10% della distanza competitiva totale della manifestazione, ci sarà un ordine di partenza dedicato per tale giornata, con la classifica dei piloti di Priorità 1 che verrà poi invertita per le prove del venerdì.

"In base alle nuove disposizioni, i rally in cui le Prove Speciali del giovedì rappresentano più del 10% della distanza competitiva totale della manifestazione utilizzeranno un ordine di partenza dedicato per il giovedì, seguito da un ordine rivisto per il venerdì basato sulla classifica stabilita durante la giornata di apertura", si legge nel comunicato.

"Per i concorrenti della Priorità 1, l’ordine di partenza di venerdì sarà determinato dalla classifica invertita rispetto a quella di giovedì, mentre gli altri gruppi di priorità seguiranno l’ordine di classifica. Laddove la distanza di gara di giovedì rappresenti il 10% o meno della distanza totale delle prove speciali, verrà mantenuto l’attuale sistema di ordine di partenza".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

La riunione della Commissione, presieduta dalla presidente Pernilla Solberg per l’ultima volta del suo attuale mandato, ha inoltre presentato proposte di modifica al regolamento sui test.

“In base alle disposizioni riviste relative ai test pre-gara, ai piloti Elite sarà consentito un massimo di un giorno di test per ogni iscrizione al rally, fino a un limite annuale di 10 giorni. Ai piloti Non-Elite saranno consentiti due giorni di test per ogni iscrizione al rally, con una quota annuale massima di 20 giorni”, si legge nella dichiarazione.

"La quota aggiuntiva per i piloti non d’élite ha lo scopo di sostenere la crescita dei piloti, offrendo maggiori opportunità di acquisire esperienza con le vetture Rally1. Sono state inoltre stabilite quote separate di prove di sviluppo per i Costruttori in fase di omologazione, in riconoscimento delle esigenze legate all’introduzione e alla messa a punto di vetture con nuove specifiche".

"Per il primo e il secondo anno solare dall’omologazione di un’auto, ai Costruttori saranno assegnati 15 giorni di test di sviluppo all’anno, che si ridurranno a 10 giorni a partire dal terzo anno. Ulteriori giorni di prove saranno riservati specificatamente allo sviluppo di varianti dell’auto omologata".

"Queste disposizioni sono state concepite per fornire un quadro adeguato allo sviluppo di nuove vetture Rally1, mantenendo al contempo limiti chiari alle attività di collaudo e ai relativi costi".

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