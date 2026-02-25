WRC | Presentato il nuovo percorso del Rally di Grecia: c'è anche un parco chiuso su un traghetto

Il Rally dell'Acropoli che si terrà in Grecia avrà una nuova base e un esclusivo parco chiuso galleggiante per l'edizione 2026 del WRC.

Gli organizzatori della tostissima gara su terra hanno svelato oggi l'itinerario dell'ottava prova della serie prevista per il 25-28 giugno, che vedrà il parco assistenza del rally spostarsi di 240km a sud dalla città di Lamia a Loutraki, 80 km a est della capitale Atene.

A seguito del trasferimento, il rally comprenderà 17 PS che attraverseranno le regioni dell'Attica, del Peloponneso e della Grecia centrale e comprenderà un mix di percorsi vecchi, riproposti e nuovi, per un totale di oltre 320 km.

L'evento includerà anche una caratteristica insolita. Dopo la Super Speciale di apertura di giovedì sera ad Atene, gli equipaggi saliranno a bordo di un traghetto dal porto di Corinto a Itea per iniziare la tappa di venerdì.

La nave diventerà il parco chiuso ufficiale e gli equipaggi avranno la possibilità di pernottare a bordo. Si spera che questo metodo di trasporto delle auto consentirà di risparmiare tempo e faciliterà la logistica per i team.

La tappa di venerdì includerà la PS 'Bauxites', molto amata dai fan, prima di dirigersi verso il Monte Parnaso, che sarà la più lunga del rally. I primi 19,28 km seguono parte della PS 'Drosohori' utilizzata l'ultima volta nel 2009, ma il restante tratto di 10,77km è completamente nuovo.

Anche la PS 'Ghymno' farà la sua prima apparizione dal 2013, mentre la prova di Loutraki, rinnovata e lunga il doppio rispetto alla precedente edizione, sarà presente due volte nella giornata di domenica e ospiterà la Power Stage che concluderà il rally.

“L'Acropolis Rally è un evento con una forte presenza internazionale, che mette in risalto la Grecia come destinazione per grandi eventi sportivi", ha dichiarato Giannis Vroutsis, viceministro dello Sport.

"Il programma di quest'anno, con nuove PS e l'innovativo trasferimento via mare degli equipaggi, sfrutta le caratteristiche uniche del nostro Paese e rafforza il legame tra le diverse regioni attraverso un evento di visibilità globale. Continuiamo a sostenere attivamente un evento che unisce sport, tecnologia, turismo e identità greca".