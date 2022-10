WRC | Pirelli, Testoni: "In Catalogna favorito chi guida pulito"

Carica lettore audio

Il WRC si appresta ad affrontare il penultimo appuntamento della stagione, penultimo anche per ciò che riguarda il fondo, l'asfalto. Stiamo parlando del Rally di Catalogna, ultimo baluardo europeo prima del Rally del Giappone che si terrà il mese prossimo.

Per il rally che si terrà in questo fine settimana sulla Costa Daurada Pirelli porterà le proprie gomme da asfalto, dunque le PZero Hard e Soft. Le due mescole dovranno affrontare un asfalto liscio, ma spesso anche molto abrasivo.

Il fondo catalano offre un buon livello di grip, ma se dovessero esserci alte temperature, sarà molto importante per i piloti cercare di gestire al meglio le gomme. Fondamentale anche tenere conto dei tagli in curva, essenziali per le traiettorie e non perdere decimi preziosi nelle stage.

A tal proposito, a ogni taglio fatto, la strada diverrà probabilmente più sporca. Ecco perché chi entrerà in prova tardi dovrà stare molto attento a questo fattore. In strada potrebbero esserci fango, sassi e sporcizia, tale da rendere più scivoloso l'asfalto.

Rally Catalogna: le gomme portate da Pirelli

Al Rally di Catalogna, Pirelli ha portato le seguenti mescole per affrontare le 19 prove speciali e i 293,77 chilometri di gara previsti:

Pirelli PZero RA WRC Ha (Hard): si tratta della mescola perfetta per affrontare le prove sull'asfalto più abrasivo e saranno considerate come le gomme principali (prime) dell'evento.

(Hard): si tratta della mescola perfetta per affrontare le prove sull'asfalto più abrasivo e saranno considerate come le gomme principali (prime) dell'evento. Pirelli PZero RA WRC SA (Soft): le mescole Soft saranno perfette per le superfici scivolose e saranno le gomme option per l'evento, quindi i piloti ne avranno meno a disposizione.

(Soft): le mescole Soft saranno perfette per le superfici scivolose e saranno le gomme option per l'evento, quindi i piloti ne avranno meno a disposizione. Pirelli Cinturato RWB: si tratta delle gomme ideate e realizzate dalla Casa italiana fornitrice unica di pneumatici del WRC per gli asfalti resi bagnati e viscidi a causa della pioggia.

Rally Catalogna: parla Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, alla vigilia dell'evento catalano ha dichiarato: "Il Rally di Catalunya è sempre una grande sfida per pneumatici e piloti, con uno degli asfalti più difficili in assoluto, con molte curve veloci dove conta l'aderenza laterale, tutta la trazione e la frenata, che sconsiglia una guida troppo aggressiva e favorisce invece chi ha uno stile più pulito".

"Da non sottovalutare l'impatto delle temperature, solitamente piuttosto elevate per la stagione, che aumentano l'affaticamento e l'usura degli pneumatici. L'anno scorso, proprio a Salou, abbiamo fatto debuttare l'evoluzione del nostro pneumatico per asfalto duro, il P Zero RH-A, che nel corso della stagione ha confermato le sue caratteristiche di robustezza e affidabilità".

Rally Catalogna: l'allocazione delle gomme

Pirelli ha portato in Catalogna un totale di 880 gomme dedicate alle vetture Rally1. L'allocazione per ogni equipaggio è la seguente:

28 gomme PZero Hard

22 gomme PZero Soft

12 gomme Cinturato da bagnato

Di queste, ogni equipaggio sarà tenuto a scegliere un massimo di 28 gomme da utilizzare per l'intero evento, incluse le 4 gomme per lo Shakedown.