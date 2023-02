WRC | Pirelli spiega cos'è successo alle gomme di Hyundai e Tanak

Carica lettore audio

Il Rally di Svezia è stato uno degli eventi più belli degli ultimi mesi, almeno per quanto riguarda il WRC. Belle lotte per la vittoria, per il podio e l'intrigo finale regalato dal gioco di squadra di Hyundai non andato a buon fine per l'errore commesso nella Power Stage da Thierry Neuville.

Nel corso del weekend di gara c'è stato un altro momento che ha regalato interrogativi. Nelle PS13 e 14 prima le Hyundai di Esapekka Lappi e Craig Breen hanno dovuto fare i conti con due gomme delaminate, poi è toccato a Ott Tanak gestire una foratura lenta.

Ad avere la peggio è stato Lappi, rimasto bloccato in un cumulo di neve dopo aver perso il controllo della propria i20 N Rally1 con una gomma delaminata poche decine di metri prima della curva in cui è uscito di strada.

Per cercare di capire quanto accaduto, Motorsport.com ha interpellato direttamente Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli. Stando a quanto affermato dal manager italiano, quanto accaduto alle Hyundai e alla Ford Puma è frutto di due eventi e situazioni completamente differenti.

"Ci tengo a sottolineare che quanto accaduto alle Hyundai prima e a Tanak poi sono due casi separati. Per quanto riguarda la Puma di Tanak non è stata una delaminazione, ma è stata una foratura lenta confermata anche dalla telemetria della vettura. E' stata rilevata dopo circa 3 chilometri e poi è normale che alla fine abbia ceduto in quel modo. Però devo dire di essere stupito dal fatto che la gomma stessa abbia retto fino a quel punto".

"Quella di Tanak è stata una foratura tipica dei rally. E ci spiace dover prendere atto di questa perché nel weekend abbiamo fornito 1500 pneumatici e abbiamo rilevato solo quella foratura, che ha colpito Tanak. E' stata una vera e propria foratura da rally".

Diversa la situazione che invece ha coinvolto Hyundai Motorsport. Testoni, ma anche lo stesso team nel corso del fine settimana di gara, ha sottolineato come la squadra di Alzenau abbia deciso di sfruttare tutti gli elementi a propria disposizione al limite per cercare di essere più competitiva possibile e lottare per la vittoria.

"Per quanto riguarda Hyundai sono state due delaminazioni, ma erano al limite su tutto: guida, assetti e anche sulle gomme. Hanno messo talmente tanto sotto stress le gomme che non potevano non cedere".

"Loro erano al limite su tutto. Ma il secondo giro sulle stesse speciali, le condizioni sono cambiate. Il fondo era molto più sconnesso, più insidioso, e le scelte fatte hanno portato a quello che è successo. Le condizioni erano difficili".

Grazie ad alcune fonti, Motorsport.com è in grado di affermare che Hyundai abbia corso con pressioni molto più basse rispetto a quelle minime suggerite dal fornitore unico di pneumatici. Si parla infatti di misure vicine ai 1.2 bar contro 1.5 indicato da Pirelli come valore minimo.

Pirelli, inoltre, ha affermato di essere soddisfatta delle proprie gomme da neve chiodate. Rispetto alla passata stagione, le coperture 2023 sono state oggetto di piccole modifiche, ma affatto significative.

"Le gomme chiodate 2023 sono state oggetto di piccole modifiche, ma dire che siano state modificate è troppo, onestamente. Abbiamo fatto piccole modifiche che facciamo solitamente anno per anno. Se io tolgo le due delaminazioni di Hyundai, e sottolineerei Lappi, perché Breen alla fine non ha avuto nessun problema, io devo essere contento del prodotto. Abbiamo avuto una sola foratura. Mi spiace di quanto accaduto a Hyundai perché ci impedisce di poter dire di aver forato solo una gomma", ha concluso Testoni.