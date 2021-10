WRC, Pirelli promuove le Soft: "Salti sopportati egregiamente"

Pirelli pensava che le gomme Soft potessero giocare un ruolo chiave al Rally di Finlandia 2021, e così è stato. Questa mescola è stata l'unica utilizzata da tutti i piloti WRC per via delle condizioni climatiche e del fondo.

Queste erano attese a una risposta importante. La sfida era non certo sopportare il fondo delle 19 prove - piuttosto compatto che ha denotato l'assenza di pietre taglienti - quanto i numerosi salti che da sempre sono una caratteristica del Rally di Finlandia.

Al termine dell'evento, vinto da Elfyn Evans su Toyota Yaris WRC, davanti alle Hyundai i20 Coupé WRC di Ott Tanak e Craig Breen, il rally activity manager di Pirelli, Terenzio Testoni, ha tracciato il bilancio del fine settimana di gara per la Casa milanese fornitrice unica di pneumatici del WRC.

"Le Scorpion KX Soft hanno dato prova di essere gomme versatili, con una finestra d'utilizzo molto ampia, affidabili sia in condizioni calde che fredde, così come in prove lente e veloci, ma anche superfici abrasive o lisce".

"Soprattutto, la costruzione si è rivelata forte abbastanza da sopportare tutti i salti delle prove. Questi erano la criticità maggiore di questo evento. Queste gomme sono state sviluppate per poter eventualmente correre anche al Rally di Gran Bretagna, che avrebbe presentato condizioni non troppo differenti da quelle viste in questo fine settimana in Finlandia".

Ora l'attenzione del WRC e di Pirelli si sposta in Spagna. Per la precisione in Catalogna, dove si terrà tra poche settimane il penultimo evento del Mondiale Rally 2021. Al Rally iberico Pirelli farà esordire le nuove costruzioni Hard per l'asfalto.

"Congratulazioni a Elfyn Evans, il quale è stato il più veloce dall'inizio alla fine ed è riuscito a sfruttare al massimo il grip offerto dalle sue gomme. Per il prossimo rally, il Rally di Catalogna che si terrà il Spagna, le nuove P Zero RA HA faranno il loro debutto. Si tratta delle mescole dure dedicate all'asfalto, che sono ancora più resistenti della versione precedente", ha terminato Testoni.