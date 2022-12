WRC | Pirelli: per il 2023 l'obiettivo è fare gomme più costanti

Carica lettore audio

Il WRC ha annunciato da qualche giorno il nuovo calendario, quello della stagione 2023 e per tutti sta per arrivare il momento della preparazione a un Mondiale che partirà come sempre molto presto per la precisione a metà gennaio, quando dal 19 al 22 andrà in scena il Rallye Monte-Carlo.

La preparazione sarà necessaria non solo per i team, ma anche per Pirelli, che continuerà a fornire le gomme a tutte le classi del WRC. Archiviata la prima stagione della nuova generazione di vetture, le Rally1 a propulsione ibrida, anche per Pirelli è tempo di bilanci prima di buttarsi a capofitto sul 2023.

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha fatto il punto ai microfoni di Motorsport.com. Una stagione 2022 preparata in modo difficoltoso per via del grande ritardo con cui sono arrivate le vetture Rally1.

"Siamo soddisfatti del bilancio della stagione. Noi siamo partiti per la seconda volta avendo fatto poco sviluppo con le macchine ibride, perché queste di fatto sono arrivate alla fine del 2021 e abbiamo avuto pochissimo tempo per fare test sulle vetture che hanno poi gareggiato nella stagione 2022. Abbiamo sviluppato le gomme solo grazie a nostri test privati usando altre macchine e grazie alla nostra esperienza, ma questa ha pagato".

"A Monte-Carlo siamo partiti con una vettura tutta da scoprire sia per noi che per i team stessi. Ci aspettavamo da Monte-Carlo a oggi un'evoluzione delle vetture importante ed è quello che è successo. Questo ha messo sotto stress ancora di più le gomme, e infatti, da metà anno, abbiamo lavorato per andare a rendere le gomme ancora più adatte a queste vetture, che sono più pesanti, hanno meno aerodinamica e così via”.

“Inoltre ora sia le vetture che i piloti stanno sfruttando molto di più i 100 cavalli extra che hanno a disposizione in prova. Non solo nelle partenze, ma anche nelle speciali. E questo lo vediamo perché lo stress sulle gomme da metà anno alla fine dell'anno è aumentato. Ora lavoriamo con i team per adeguare le gomme allo stress a cui saranno sottoposti la prossima stagione".

A proposito del 2023, Testoni ha anche fatto il punto sulla preparazione delle gomme che dovranno calzare le vetture Rally1 a partire dal Rallye Monte-Carlo, previsto per il prossimo gennaio. A essere oggetto d'osservazione da parte degli ingegneri della Casa italiana non saranno tanto le prestazioni, quanto la stabilità, la robustezza e la resistenza dopo l'anno d'esperienza fatto con la nuova generazione di vetture.

"Per le gomme 2023 non lavoreremo soprattutto sulla prestazione, ma su altri aspetti. Quando tutti i team ti dicono che a livello di prestazioni le gomme sono buone, a quel punto dobbiamo fare in modo che la gomma sia resistente, robusta e stabile. E' necessario realizzare una gomma più costante possibile”.

“Si parla sempre di vetture, ma attenzione, perché nel 2023 avremo nuove gare da affrontare. Come prodotto dovremo essere sicuri che si sposi bene a quello che andrà ad affrontare. Sappiamo che ci sarà una nuova gara nel centro dell'Europa sull'asfalto. Questo avrà un basso livello di grip. Quindi il nostro sviluppo non andrà solo dietro lo sviluppo delle vetture, ma anche al tipo di terreni che andremo ad affrontare".

"Il prossimo anno, ad esempio, torneremo a correre in Messico. Lì abbiamo tanta esperienza e con il nostro prodotto attuale siamo sereni. Sulla gara nel centro dell'Europa ci attendiamo temperature più fredde rispetto alla Spagna, gara che non ci sarà più. Noi però stiamo lavorando a 360 gradi sulla nostra gamma di pneumatici. In particolar modo su quelli che vengono usati di più durante la stagione, dunque le Scorpion per gli sterrati e le PZero per l'asfalto".