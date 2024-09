WRC | Pirelli: le Soft considerate Prime al Rally del Cile

Il WRC 2024 si appresta ad affrontare quello che potrebbe essere il momento della verità, ossia il rally che sancirà le sorti della lotta per i titoli iridati Piloti e Costruttori.

Il Mondiale fa tappa in America del Sud, per la precisione in Cile, per il terzultimo appuntamento stagionale, l'ultimo su sterrato prima della doppia su asfalto tra Rally dell'Europa Centrale e Rally del Giappone.

Il Rally del Cile si terrà nella regione di Bio Bio, esattamente come lo scorso anno, ma presenterà anche nuove speciali non fatte nell'edizione dello scorso anno.

Le prove speciali presenteranno percorsi veloci tra le foreste e sulle coste, con un fondo molto scivoloso. Queste presenteranno caratteristiche molto diverse tra loro. Questo richiederà grande cura nella scelta delle gomme.

La giornata che sembra poter essere più impegnativa, e forse anche quella decisiva per le sorti dell'evento, è il sabato. Sarà quella più lunga in termini di chilometri cronometrati, 139,20 dei 306, 76 complessivi. La sola speciale rimasta dall'anno passato è quella più lunga dell'intero evento, la "Maria Las Cruces" di 28,31 chilometri, che sarà probante per le gomme considerando che sarà preceduta dalla Lota di 25,64 chilometri.

Un altro dettaglio da non sottovalutare sarà il meteo. E' possibile assistere a scrosci di pioggia e, in generale, a basse temperature e umidità soprattutto nel corso della mattinata. Questi elementi saranno fondamentali per la scelta gomme per il giro mattutino per tutti i piloti, ma soprattutto al venerdì per il leader del Mondiale Thierry Neuville.

Rally del Cile: le mescole disponibili per le Rally1

Il Rally del Cile è, come detto, l'ultimo evento della stagione WRC che si tiene su fondo sterrato. Per questo motivo saranno impiegate le Scorpion KX WRC, ovvero le gomme progettate proprio per questo fondo.

Le mescole disponibili per i piloti saranno le seguenti:

Scorpion KX WRC SB: si tratta delle mescole Soft, che in questo fine settimana saranno considerate le Prime per cercare di ovviare alle basse temperature e alla natura scivolosa dei fondi del Cile.

Scorpion KX WRC HB: si tratta delle mescole Hard, che potrebbero essere perfette nelle prove speciali più lunghe, in particolare quelle del giro pomeridiano di sabato. Vedremo poi se qualcuno azzarderà il loro utilizzo anche nel corso del passaggio mattutino.

Rally del Cile: l'allocazione delle gomme

Ogni vettura Rally1 potrà disporre di un massimo di 36 gomme per l'intero evento, così ripartite:

28 gomme Prime (Soft)

8 gomme Option (Hard)

Ricordiamo che i piloti potranno decidere di modificare questa allocazione portando a 12 quelle Option, ma diminuendo di 4 unità le gomme Prime, dunque 24 Prime e 12 Option.

Rally del Cile: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così il Rally del Cile alla vigilia dell'evento sudamericano: “Mi aspetto un rally bello e combattuto, soprattutto considerando la situazione della classifica piloti e costruttori, che è ancora molto aperta a tre rally dalla fine. Una buona gestione dei pneumatici sarà essenziale e mi aspetto che entrino in gioco sia i pneumatici duri che quelli morbidi per affrontare i vari scenari che questo rally presenta. Ad esempio, con le basse temperature del mattino, le morbide saranno sicuramente favorite, anche in condizioni di asciutto, mentre mi aspetto che le gomme dure vengano utilizzate in alcune delle seconde manche del pomeriggio, quando le temperature sono più alte, per ridurre l'usura che, come abbiamo visto lo scorso anno, è piuttosto elevata.”