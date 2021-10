WRC, Pirelli: in Spagna ecco le nuove PZero RA WRC HA da asfalto

Il Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del WRC 2021, scatterà domani con la prima prova speciale. L'evento che si tiene in terra iberica sarà importante non solo per definire - eventualmente - chi vincerà i titoli Piloti e Costruttori, ma anche per l'esordio di una nuova mescola preparata e portata in Spagna da Pirelli.

Il fornitore unico di pneumatici del WRC ha portato in Catalogna mescole esclusivamente da asfalto, le PZero RA WRC Soft e Hard. Proprio le Hard sono di costruzione totalmente nuova e derivano dall'esperienza fatta da Pirelli in Croazia e il Belgio.

Le Hard, che dovrebbero rappresentare la scelta principale di tutti i piloti per il weekend soprattutto per le speciali lunghe, con condizioni di asfalto asciutto e caratterizzato da altre temperature.

Le Soft, invece, saranno disponibili come mescola opzionale. Sarà perfetta per condizioni miste, così come in speciali più fredde e dall'asfalto scivoloso.

"Il Rally di Catalogna è uno degli eventi più duri della stagione, con uno degli asfalti più complicati da gestire. E' un evento veloce, pieno di curve veloci, così come di tratti in cui frenata e trazione la fanno da padrone. Insomma, una gara che chiede molto alle gomme", ha dichiarato Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli.

"Oltre a questo, c'è un'ulteriore sfida dovuta a temperature ambientali normalmente piuttosto alte e ad alcune superfici abrasive, anche se la maggior parte delle strade sono lisce. La nostra ultima evoluzione, il pneumatico P Zero RA WRC HA, è stato progettato per dare ai piloti una buona sensazione di consistenza e affidabilità, che è particolarmente importante in un rally come questo, quando la strategia degli pneumatici può giocare un ruolo chiave nel risultato".

"Ci sono anche alcune tappe nuove e impegnative che saranno interessanti da imparare quest'anno, dato che la Spagna torna a un formato tutto asfalto. Quest'anno il Junior WRC si conclude in Spagna, che è una categoria vitale per la filosofia sportiva di Pirelli di sostenere i giovani piloti mentre si fanno strada".

Al Rally di Catalogna Pirelli ha portato 3.200 gomme. 900 di queste sono dedicate alle World Rally Car Plus. Ogni pilota WRC avrà in allocazione 32 P Zero RA WRC HA (Hard), 24 P Zero RA WRC (Soft) e 12 gomme Cinturato RWB.