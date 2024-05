WRC | Pirelli: in Portogallo l'esordio delle nuove Scorpion

Il WRC si appresta a effettuare il quinto appuntamento della stagione 2024, il secondo su terra dopo il Safari, ovvero il Rally del Portogallo.

Sebbene questo sia l'ultimo anno di Pirelli da fornitore unico di pneumatici del WRC, la Casa milanese ha realizzato una nuova Scorpion, ovvero la gomma ideata per i fondi sterrati, che farà il suo esordio proprio in questo fine settimana in Portogallo.

Si tratta di una gomma realizzata appositamente per le vetture Rally1 ibride in due tipologie di mescole, le Hard e le Soft, chiamate rispettivamente HB e SB. Si tratta di gomme realizzate grazie all'esperienza fatta dal 2021 sui terreni più difficili del Mondiale.

Terenzio Testoni commenta le nuove Scorpion

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così l'introduzione delle due nuove mescole Scorpion al Rally del Portogallo.

"Il WRC è un'importante piattaforma di sviluppo anche per tutte le categorie e i campionati in cui siamo e continueremo a essere coinvolti, a partire dall'ERC. Il Portogallo è uno degli eventi più difficili del calendario e sarà quindi un ottimo banco di prova che ci porterà sicuramente a importanti risultati".

"I team hanno già espresso la loro soddisfazione per il nuovo prodotto, più robusto del precedente, che si è dimostrato molto apprezzato dai piloti. Il suo raggio d'azione e le sue prestazioni sono inalterate e non richiedono quindi un processo di apprendimento specifico".

Le caratteristiche del Rally del Portogallo

I piloti troveranno prove speciali veloci e tecniche con un fondo che varierà a seconda della tappa, passando da quello soffice e sabbioso, con poco grip, a un fondo molto più ruvido e insidioso, soprattutto dopo i primi passaggi sulle stage.

Un'altra caratteristica delle prove è legata alla formazione dei binari sulla stage. Macchina dopo macchina, vengono creati solchi nel fondo delle prove che possono creare insidie.

Da non sottovalutare le previsioni meteo. Qualora dovesse piovere, la quantità delle precipitazioni potrebbe cambiare completamente lo scenario. Con tanta pioggia, il fondo può trasformarsi diventando scivoloso e con tanto fango.

Per questi motivi le gomme Prime saranno considerate le Soft, mentre le Hard sono le Option. Le prime saranno perfette per il fondo scivoloso, sabbioso e con poco grip, mentre le Hard dovranno essere tenute in considerazione quando il fondo sarà più ruvido e per le speciali più lunghe.

Rally del Portogallo, l'allocazione delle gomme

Per il Rally del Portogallo ogni vettura avrà a disposizione le seguenti gomme:

28 gomme Prime (Soft)

8 gomme Option (Hard).

Le regole permetteranno agli equipaggi di scegliere 12 gomme Option (Hard), ma togliendone 4 al quantitativo delle Prime (Soft).