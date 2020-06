WRC, Pirelli: i test gomme 2021 fatti con un team privato

Tra pochi giorni Pirelli inizierà i primi test di sviluppo sulle gomme 2021, ossia quelle che vestiranno le vetture WRC Plus nella prossima stagione del Mondiale Rally.

Contrariamente a quanto fatto con la Formula 1, la Casa milanese che sarà fornitrice unica di gomme anche del WRC dal gennaio dell'anno prossimo non creerà un proprio test team, ma si appoggerà a strutture già esistenti.

Stiamo parlando di team privati a cui affideranno una vettura WRC Plus e un pilota che avrà il compito di macinare chilometri in ogni condizione per aiutare Pirelli a preparare le coperture per la prossima stagione.

Attualmente Pirelli sta lavorando a stretto contatto con il dipartimento Rally della FIA per cercare di individuare quale sia la vettura WRC Plus ideale per svolgere i test senza dare vantaggi a una delle Case già coinvolte nel Mondiale.

Anche il pilota a cui affidarsi è ancora da decidere, ma sarà uno della rosa composta dai seguenti nomi: Jari-Matti Latvala, Andreas Mikkelsen, Kris Meeke e Hayden Paddon.

Attualmente Pirelli non ha ancora ufficializzato il team privato a cui si appoggerà per provare le gomme dell'anno prossimo. E' atteso nei prossimi giorni un comunicato stampa con cui la Casa rivelerà dettagli sui propri programmi legati ai test.

"Per quanto riguarda il test team seguiremo quanto fatto nel 2007. Allora prendemmo un team privato, ma punto di riferimento nel Mondiale. Andremo a fare la stessa cosa che facemmo nel 2007".

"Facciamo questo perché volevo sottolineare che in F1 non esiste il team che noleggia. Lì Pirelli è stata costretta a costruire il team. Nel WRC invece ci sono i team che noleggia e ci appoggeremo a una di quelle strutture. Non ha senso ripetere quanto fatto in F1", ha dichiarato a Motorsport.com il manager delle attività rally di Pirelli, Terenzio Testoni.