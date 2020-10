WRC: Pirelli ha concluso i test. Le gomme 2021 sono pronte

Dopo il penultimo passo fatto Al Rally Italia Sardegna con la presentazione della gamma 2021 di pneumatici per il WRC, oggi Pirelli ha dichiarato conclusi i test sulle gomme che nella prossima stagione dovranno calzare le vetture WRC Plus, ossia le macchine di riferimento del Mondiale Rally.

L'ultimo atto è stato analizzare tutti i dati raccolti nei 1.400 chilometri di test svolti in Sardegna dal mese di luglio sino alla settimana scorsa, quando Andreas Mikkelsen ha compiuto l'ultimo test su sterrato al volante della solita Citroen C3 WRC Plus poche ore dopo il termine del Rally Italia Sardegna.

Pirelli, come vi avevamo raccontato già la domenica di gara, è stata costretta ad anticipare di qualche ora l'ultimo test a causa delle avverse condizioni meteo sull'isola. Così Mikkelsen ha passato un'intera giornata sulla stage Tergu-Osilo - una delle prove dell'edizione 2020 della gara italiana - per provare le nuove Scorpion KX Soft, ossia una delle due mescole da sterrato.

Il test si è svolto su un fondo che ha presentato uno sterrato bagnato, ma anche umido. In questo modo Pirelli ha potuto dichiarare conclusi i test, sebbene non sia riuscita in queste settimane a provare le gomme da neve e ghiaccio. I test su queste specifiche, però, erano già stato effettuati al termine del 2019 e all'inizio di quest'anno.

"Abbiamo preso tempo per analizzare tutti i dati raccolti sino a ora e con i recenti test su un fondo bagnato e umido le nostre prove sule gomme 2021 si sono conclusi come già pianificato in precedenza", ha dichiarato il Pirelli rally activity manager Terenzio Testoni. Il quale, poi, ha aggiunto: "Saranno svolte ulteriori sessioni di test su sterrato in futuro, già previste da tempo".

"Siamo stato in grado di seguire i nostri piani rivisti dopo l'interruzione causata dalla pandemia da COVID e non abbiamo avuto alcun problema. Ora non vediamo l'ora di veder competere le nostre gomme. Voglio ringraziare Andreas Mikkelsen per il lavoro eccellente che ha svolto. Ci ha aiutati nel spingere al limite le gomme grazie alla sua velocità e alla sua consistenza. Grazie anche al team Sainteloc, per aver fornito una vettura veloce e affidabile che abbiamo usato per i test delle gomme".

Queste le parole di Andreas Mikkelsen, il quale ha di fatto terminato il suo compito come tester delle gomme 2021 del WRC: "E' stato un piacere e un onore contribuire a questo test di sviluppo della Pirelli. Sono molto contento sia della qualità che della consistenza delle gomme, ma anche del lavoro svolto assieme. So che queste gomme saranno eccellenti per il WRC a partire dal 2021, ma anche in futuro".