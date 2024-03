WRC | Pirelli: al Rally Safari torna l'incognita pioggia e fango

Il Safari Kenya Rally, terzo della stagione e primo su sterrato, torna alla sua tradizionale data di fine marzo. Una novità che da sola basta a rendere ancor meno prevedibile un rally di per sé già pieno di incognite, a causa del maggior pericolo di pioggia, che lo scorso anno fu protagonista del week-end. Al momento le previsioni meteo sembrano, però, scongiurare le ipotesi più allarmistiche: le precipitazioni sono attese per lo più nel pomeriggio e in quantità meno copiose di quanto temuto. Ad assicurare, robustezza e affidabilità ai piloti ci penseranno ancora una volta le gomme Scoprion KX WRC SA a mescola morbida, nominate prime per questa gara e di fatto l’unica specifica utilizzata da tutti i piloti nelle due edizioni precedenti.

I rischi della gara africana sono ormai ben noti: fondi scivolosi benché rocciosi, accidentati e con solchi profondi, che pongono l'attenzione più sulla resistenza che sulle prestazioni tanto delle vetture quanto delle gomme. Da non sottovalutare il "fesh fesh", ovvero la sabbia finissima nella quale le auto possono facilmente affondare. I pericoli derivanti dal fondo stradale diventano più insidiosi in caso di pioggia: le precipitazioni possono, infatti, rendere le strade ancora più scivolose e fangose e mettere maggiormente allo scoperto le rocce, aumentando il rischio di impantanamenti e di urti, oltre che comportare una diminuzione del grip.

Rally Safari: le gomme scelte da Pirelli e l'allocazione

Anche nello scenario peggiore, gli pneumatici Scorpion KX RWC SA a mescola morbida risultano i più indicati essendo progettate per assicurare grip anche nelle condizioni più scivolose e su terreni bagnati, in un bilanciamento tra prestazioni e resistenza comprovato già in altre gare. Le Scorpion KX WRC HA a mescola dura sono le option e sono indicate per le superfici più abrasive e per le prove più lunghe.

Il regolamento prevede per la prime e per la option un’allocazione rispettivamente di 28 e 8 pneumatici. Le gomme option possono arrivare a 12 a scelta dall’equipaggio, ma riducendo di 4 le prime.

Circa le altre categorie, in Kenya le Rally2 avranno a disposizione pneumatici Scorpion K6B (morbidi) e K4B (duri), mentre le Rally3 hanno a disposizione i K6A (morbidi) e i K4A (duri). Per queste categorie di vettura, le allocazioni sono di 26 e 8 pneumatici rispettivamente per la prime e per la option. Quest’ultima può arrivare a 12 a scelta dall’equipaggio, ma riducendo di 4 la prime.

Rally Safari: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, commenta così il Safari Rally, terzo appuntamento della stagione 2024 di WRC, che torna a essere disputato nel mese di marzo, esattamente come avveniva diversi anni fa.

Terenzio Testoni, Pirelli Rally activity manager:"Le Scorpion SA hanno mostrato in questi anni in Kenya e in altri rally grande versatilità. Sono progettate per assicurare allo stesso tempo grip e resistenza agli urti e presentano una struttura né troppo morbida, che non resisterebbe alla severità delle prove, né troppo rigida, che danneggerebbe le sospensioni. Quel che conta è che i piloti affrontino il Safari Rally per quello che è sempre stato: una gara endurance e non di velocità, a differenza di qualsiasi altro rally contemporaneo”.