WRC | Pirelli: al Rally Croazia ecco le nuove gomme da bagnato

Il WRC affronterà il prossimo fine settimana il Rally di Croazia, quarto appuntamento stagionale, dopo aver dovuto affrontare la morte di Craig Breen, una tragedia avvenuta lo scorso 13 aprile durante una sessione di test privati di Hyundai Motorsport organizzata proprio in Croazia.

Per Pirelli sarà l'occasione di far esordire le gomme da asfalto nel primo evento del 2023 interamente su questa superfice. Il Rally di Croazia presenterà diversi tipi di asfalto, così come livelli differenti di grip.

Inoltre, il meteo giocherà un ruolo fondamentale nella scelta delle gomme da parte dei team e dei piloti. Vale la pena tenere conto delle condizioni degli asfalti stessi, perché sarà ovviamente peggiore passaggio dopo passaggio delle vetture in gara.

Per il Rally di Croazia, Pirelli porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero RA WRC: queste saranno presenti in 2 mescole diverse. Le Hard saranno considerate le "prime", ossia quelle che saranno utilizzate maggiormente per via dell'abrasività dell'asfalto e nelle prove più lunghe.

Le Soft, invece, saranno probabilmente preferite in caso di asfalto più scivoloso o addirittura reso bagnato dalla pioggia o dalla brina notturna.

Pneumatici Pirelli WRC 2021 Photo by: Giacomo Rauli

Pirelli Cinturato RWB: faranno il loro esordio le coperture 2023, evolute rispetto a quelle utilizzate nel 2021 e l'anno scorso per sopportare meglio il maggior peso delle Rally1 e la maggior coppia

Ogni vettura Rally1 potrà utilizzare un totale di 28 gomme durante l'intero rally, incluse le 4 che saranno sfruttate per lo Shakedown. L'allocazione delle gomme per ogni vettura è la seguente:

28 Pirelli PZero RA WRC Hard

18 Pirelli PZero RA WRC Soft

12 Pirelli Cinturato RWB

Rally di Croazia: le previsioni di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, responsabile attività rally: "Innanzitutto vorrei esprimere ancora una volta il più profondo cordoglio del Pirelli rally team per l'incidente a Craig: è una tragedia umana e sportiva, che priva tutti noi di un amico e di un campione, cresciuto con il programma Pirelli Star Driver".

"Negli ultimi anni i piloti hanno avuto ampia dimostrazione di quanto possano essere impegnative le strade croate, che presentano un mix di superfici e condizioni diverse che cambiano profondamente anche all'interno della stessa tappa, rendendo la gestione dei pneumatici un fattore decisivo".

"Per ogni equipaggio sarà la ricerca dell'aderenza la vera sfida, a cui si aggiungono le incognite del meteo che, come è accaduto lo scorso anno, possono sconvolgere i piani iniziali di tutti. I tipi di pneumatici disponibili sono tali da coprire ogni esigenza, comprese le condizioni estreme di bagnato: la scelta della giusta combinazione sarà la chiave della vittoria".