WRC | Pirelli: a Monte-Carlo le PZero e le STZ-B con e senza chiodi

Ci siamo. La stagione 2023 di WRC inizia questo fine settimana con il Rallye Monte-Carlo, l'evento più celebre del Mondiale Rally e certamente quello che attira maggiormente per storia e spettacolo offerto dalle strade utilizzate per il percorso delle prove speciali.

In questa 91esima edizione, diramata in 18 prove speciali da giovedì a domenica, Pirelli farà esordire i nuovi pneumatici della gamma 2023. Questi sono stati tutti rivisti - meno le gomme da neve che saranno utilizzate solo in Svezia - e parte di questi saranno già utilizzati proprio a Monte-Carlo.

Rallye Monte-Carlo: le mescole portate da Pirelli

Per il primo appuntamento del WRC 2023, Pirelli ha deciso di portare 2 tipologie di gomme: le PZero RA WRC e le Sottozero STZ-B. Entrambe avranno a diposizione 2 tipi di mescole.

PZero RA WRC: si tratta della versione a mescola Soft delle gomme da asfalto, ottimizzate nel corso degli ultimi mesi per sopportare le nuove e migliorate prestazioni delle vetture Rally1. La nuova specifica è stata sviluppata per dare il meglio non solo sull'asfalto asciutto, ma anche su quello scivoloso.

A Monte-Carlo debutterà anche la versione P Zero RA Super Soft. Si tratta di una mescola realizzata esclusivamente per il rally che si terrà nei dintorni del Principato, dotate di una mescola perfetta per le temperature molto basse che piloti e team potranno trovare nel corso dell'evento.

Sottozero STZ-B: si tratta delle gomme invernali destinate a tutte le categorie per le superfici bagnate, innevate o per i fondi misti (neve-ghiaccio). Questa specifica è presente a Monte-Carlo in due versioni: provvista e sprovvista di chiodi.

Rallye Monte-Carlo: il commento di Testoni

Terenzio testoni, Rally Activity Manager Pirelli: “Arriviamo al Rally di Montecarlo sulle ali di due vittorie in gare open market molto sfidanti come Dévoluy e il Jännerrally, ottenute con due piloti diversi, Nikolay Gryazin e Adrien Fourmeaux, su due vetture diverse. Soprattutto arriviamo all’apertura della stagione di vertice soddisfatti del lavoro di sviluppo svolto, che ha rafforzato ancora di più la collaborazione con i team e i piloti, con i quali lavoriamo costantemente in sinergia e con totale identità di vedute".

"Gli aggiornamenti delle caratteristiche delle gomme, per quanto lievi, ci fanno prevedere un andamento della stagione senza soprese. Non mancheranno, ovviamente, le sfide e le incognite legate all’ormai totale sicurezza delle squadre nella gestione delle maggiori potenze e del maggior peso delle vetture ibride, che sottopongono le gomme a stress particolarmente intensi. Il Rally di Montecarlo sarà già un banco di prova importante per tutti, che darà indicazioni significative sul prosieguo del campionato”.

Rallye Monte-Carlo: allocazione gomme per vettura

Pirelli ha portato a Monte-Carlo un totale di 800 gomme dedicate alle vetture Rally1 ibride. Ogni equipaggio avrà a disposizione 80 gomme, di cui potrà utilizzarne un massimo di 38 durante la gara, compresi 4 pneumatici per lo Shakedown.

Ogni vettura avrà a disposizione la seguente allocazione gomme:

24 PZero RA Super Soft

20 PZero RA Soft

24 Sottozero STZ-B chiodati

12 Sottozero STZ-B senza chiodi

