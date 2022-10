WRC | Paul Nagle lascia Breen: si ritira dopo il Rally Catalogna

F1 | Hamilton: "Budget Cap sforato? Servono pene adeguate!"

Lewis Hamilton commenta il caso Budget Cap asserendo che in caso di infrazioni da parte di alcuni team (Red Bull su tutti) si aspetta pene in linea con i vantaggi ottenuti dall'infrazione: "Se così non fosse, sarebbero messe in discussione i nostri valori e l'integrità dello sport".