WRC: Paddon svela la livrea della Fiesta per l'Australia

Speriamo che sia la volta buona. Deve aver pensato così Hayden Paddon dopo aver presentato la nuova livrea per il Rally d'Australia, ultima gara del WRC 2019 ma la prima e unica a cui il pilota neozelandese prenderà parte al volante di una vettura WRC Plus.

Hayden si presenterà in Australia - giunta all'ultima edizione prima di lasciare spazio alla sua gara di casa di Paddon, il Rally della Nuova Zelanda - con una Ford Fiesta WRC Plus del team M-Sport Ford.

La livrea che permetterà di identificare la Fiesta di Hayden è praticamente la medesima che avrebbe dovuto utilizzare al Rally di Finlandia, gara a cui dovette rinunciare a causa di un brutto incidente fatto nei test proprio con la vettura da gara. Quella per il Rally d'Australia si differenzia per qualche zona più nera, rispetto al blu scuro previsto per la Finlandia.

La Fiesta, come potete notare dalle foto, subì talmente tanti danni (a livello numerico e di importanza) che il team non riuscì a costruirne una ex novo per permettere a Paddon di correre.

Ora Hayden ci riprova e dovrà giocarsi tutto in una gara per trovare un sedile da pilota titolare per la prossima stagione. Con Citroen e Hyundai già al completo, dovrà lavorare su Toyota e M-Sport per avere l'opportunità di rientrare dopo un 2019 lontano dal WRC.