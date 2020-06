Tagliato fuori ormai da un paio di stagioni dal team ufficiali del WRC, Hayden Paddon ha lavorato sodo anche in questo 2020 per trovare sponsor per poter prendere parte a qualche rally del Mondiale al volante di una vettura WRC Plus, ed era riuscito nel suo intento.

Poi, però, l'arrivo della pandemia da COVID-19 ha cambiato completamente le carte in tavola. Il suo calendario, fatto di 4 eventi, è stato sconvolto. Tutte le gare a cui avrebbe voluto partecipare quest'anno sono state cancellate o rinviate.

Per questo motivo, forse anche a causa di un pizzico di disperazione, il neozelandese ha svelato la bellissima livrea della macchina con cui avrebbe preso parte a 4 delle 14 gare del Mondiale, una Hyundai i20 Coupé WRC Plus privata, ottenuta grazie al supporto di Hyundai Nuova Zelanda.

Anche questa volta, così come lo scorso anno, la livrea di Paddon sarebbe stata completamente dedicata alla sua terra. Base nera, finiture verdi e disegni stilizzati in grigio. Una livrea elegante, molto bella e di impatto, che avrebbe reso Hayden immediatamente riconoscibile.

Della livrea, oltre alle finiture verdi poste sui gruppi ottici anteriori, sul cofano, sul profilo delle fiancate, sui passaruota e sull'ala posteriore, senza dimenticare i profili aerodinamici della vettura, spicca la foglia di felce argentata (o Cyathea dealbata, o, in lingua maori, Ponga). Si tratta di una foglia di felce di medie dimensioni caratteristica della Nuova Zelanda, tanto da diventare uno dei maggiori simboli di quella terra.

Paddon ha poi svelato le 4 gare a cui avrebbe dovuto prendere parte. Il 33enne avrebbe ovviamente preso parte alla gara di casa, il Rally di Nuova Zelanda, ma quella sarebbe stata l'ultima delle 4 gare previste. La prima di queste era il Rally del Portogallo, seguito dal Rally Italia Sardegna e dal Rally di Finlandia.

Tre di queste gare - Portogallo, Finlandia e Nuova Zelanda - sono state cancellate a causa dello stesso minimo comune denominatore: il COVID-19. Il Rally Italia Sardegna è ancora in corsa per trovare posto nel nuovo calendario 2020 che sarà discusso questo mese al Consiglio Mondiale del Motorsport. E' però probabile che, a questo punto, Paddon rinunci a correre e inizi a progettare la sua stagione 2021. Va sottolineato come Hayden sia stato tutt'altro che fortunato nel corso degli ultimi 24 mesi.

Lo scorso anno dovette rinunciare a correre in Finlandia per un terribile incidente nei test di preparazione mentre era al volante della sua vettura di gara, poi in Australia fu costretto a tornare a casa perché la gara venne annullata a causa degli incendi che stavano devastando l'isola.