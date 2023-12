WRC | Oliver Solberg correrà con Skoda Motorsport nel 2024

Il dado è tratto. Oliver Solberg ha annunciato questa mattina i suoi programmi per la stagione 2024, annata che lo vedrà difendere i colori di Skoda Motorsport.

La Casa di Mlada Boleslav ha puntato sul 22enne norvegese, il quale, nel 2024, correrà al volante di una Fabia RS Rally2 ufficiale per cercare di vincere il campionato WRC2 e rilanciarsi in ottica 2025. L'obiettivo, al di là della vittoria del titolo, sarà tornare nella classe maggiore e correre con una Rally1 dopo la deludente esperienza con Hyundai Motorsport.

"Sono molto contento di tornare a correre con Skoda Motorsport. Ho guidato per il team ufficiale nel 2020, ma poi è arrivato il COVID e la stagione è stata molto complessa. E' davvero bello poter tornare a lavorare assieme ancora una volta", ha dichiarato Solberg dopo l'annuncio ufficiale.

"Non vedo l'ora di fare qualche test di sviluppo nel corso della stagione e di lavorare a stretto contatto con Skoda anche per quanto riguarda gli eventi fuori dalla pista. So bene che potrà essere una partnership davvero eccellente".

La stagione di Solberg non sarà molto diversa da quella dello scorso anno, ma avrà la possibilità di fare più test di sviluppo e passare più tempo in macchina. Questo dovrebbe aiutarlo a prendere maggiore confidenza con il mezzo e arrivare più pronto agli eventi.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2

Oliver continuerà a correre con Elliott Edmondson al suo fianco. L'esordio stagionale avverrà dal 25 al 28 gennaio, quando si terrà il Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del Mondiale Rally 2024.

Solberg potrà avvalersi anche dell'ormai solida partnership con il suo sponsor, Monster Enegry. "Come sapete, Monster fa parte della famiglia Solberg e sono davvero felice di poter continuare con loro. Per quanto riguarda Skoda, mi rende orgoglioso correre con una delle Case più antiche. Elliott e io siamo orgogliosi di questo e faremo di tutto per continuare la tradizione vincente di Skoda nei rally".

Michal Hrabanek, direttore di Skoda Motorsport, ha aggiunto: "Siamo molto felici di continuare il rapporto con Oliver ed Elliott. Sappiamo bene quanto siano veloci, lo abbiamo visto anche nel 2023 e siamo sicuri che lo saranno anche nel 2024".

"Vincere il WRC2 nel 2023 è stata un'altra dimostrazione della consistenza e delle performance della Fabia RS Rally2. Avere Oliver con noi per il 2024 ci mette in una posizione molto privilegiata per poter continuare la nostra storia fatta di successi".