WRC: Oliver Solberg al Rally Arctic con una Hyundai WRC!

Il WRC 2021 continua a regalare un numero consistente di sorprese. Dopo quelle arrivate prima e durante il Rallye Monte-Carlo, Hyundai Motorsport ha ufficializzato questa mattina che Oliver Solberg - figlio del campione del mondo Rally 2003 Petter - farà il suo esordio al volante di una vettura WRC Plus al Rally Arctic Finland previsto dal 26 al 28 febbraio.

Il norvegese, inserito nel programma giovani di Hyundai poche settimane fa, dopo aver svolto il Rallye Monte-Carlo al volante di una i20 New Generation R5, farà così un passo avanti per continuare nella sua curva d'apprendimento e lo farà correndo al volante di una i20 Coupé WRC Plus, simile a quella ufficiale che Hyundai affiderà ai propri tre equipaggi titolari annunciati poche ore fa.

Solberg, come detto, avrà a disposizione una i20 Coupé WRC Plus. Questa sarà gestita dal team 2C Competition che a Monte-Carlo ha fatto correre Pierre-Louis Loubet. Solberg diviene così il quarto pilota Hyundai iscritto al secondo appuntamento del WRC 2021 che, lo ricordiamo, ha preso il posto del Rally di Svezia, cancellato a dicembre a causa della curva crescente legata ai contagi da COVID-19.

"La prima cosa che voglio dire è grazie a Hyundai Motorsport per avermi dato l'opportunità di fare esperienza e di credere in me, affidandomi una i20 Coupé WRC Plus", ha dichiarato Oliver dopo l'ufficializzazione della sua iscrizione al Rally Arctic Finland con una WRC.

"Per me è davvero un sogno fare il mio debutto al volante di una World Rally Car con il team campione del mondo Costruttori in carica!".

Andrea Adamo, team director di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "Siamo molto contenti di fare l'opportunità a Oliver di guidare la i20 Coupé WRC al Rally Arctic Finland. Siamo curiosi di vedere il suo livello di performance, ma non avrà alcuna pressione sulle sue spalle per la gara di debutto al volante di questa vettura. Deve godersi la gara e fare più esperienza che potrà".

"Per Oliver sarà la prima volta al volante di una vettura di livello top, ma questo sarà molto più di un test. Dovrà prendere confidenza con le alte velocità che garantisce la vettura anche nelle condizioni che troverà in Finlandia. Speriamo di vederlo alla fine della Power Stage felice e che sia riuscito a godersi la gara. Questo è l'obiettivo principale".

Solberg sarà navigato anche in questo caso da Aaron Johnston e potranno fare paragoni con le performance dei compagni di marca (Tanak, Neuville e Breen). "Ho guidato tanto sulla neve, certo però che la macchina per me sarà completamente nuova. Voglio finire ogni prova conoscendo di più la macchina rispetto a quando sarò entrato", ha concluso Oliver.