WRC: Ola Floene torna a essere il navigatore di Mikkelsen

A pochi giorni dall'annuncio della separazione tra Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger per la stagione 2021 di WRC2, oggi il pilota norvegese ha svelato il nome della persona che lo affiancherà nel corso del Mondiale Rally.

Non si tratta di una vera e propria novità, perché Jaeger sarà sostituito da Ola Floene. L'esperto navigatore è già stato accanto a Mikkelsen ormai diversi anni fa. E' accaduto nel 2014-2015, per 21 rally WRC quando il norvegese difendeva i colori di Volkswagen, da pilota ufficiale della Casa tedesca.

Il ritorno di Floene accanto a Mikkelsen fa tornare alla mente la prima vittoria di Andreas nel WRC, che avvenne al Rally di Catalunya - Costa Daurada, ossia il penultimo appuntamento del Mondiale Rally 2015.

Fu una gara molto strana, in cui Sébastien Ogier commise uno dei rari errori della sua carriera andando a sbattere nel corso della power stage, mentre si trovava comodamente al comando della corsa. Mikkelsen, già arrivato al traguardo, venne informato dell'accaduto pochi istanti dopo e per lui fu la prima, grande gioia della carriera.

Ora Andreas punta rinverdire i fasti di quei giorni, considerando che, sebbene non potrà giocarsi il titolo iridato assoluto, partirà come vero favorito per la conquista dell'iride di WRC2. Nel 2021 correrà al volante di una Skoda Fabia R5 Evo, vettura che ha già guidato nel 2017 e con cui ha trionfato in maniera perentoria al Rallye Monte-Carlo di quell'anno. La sua vettura sarà preparata dal team Toksport.

Attualmente Ola Floene è impegnato alla Dakar come navigatore del pilota statunitense Mitchell Guthrie. I due condividono l'abitacolo di una OT3, vettura che è iscritta nella categoria Lightweight Vehicles e preparata dal team Overdrive Racing. La loro posizione è la 14esima di categoria.