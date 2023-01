WRC | Record di Ogier: è per la nona volta Re di Monte-Carlo!

Carica lettore audio

Sébastien Ogier torna Re di Monte-Carlo, il solo avente diritto al trono sportivo, dopo appena una stagione. Nel 2022 Sébastien Loeb aveva vinto per l'ottava volta, pareggiando l'allora record di Ogier, ma quest'anno il campione di Gap non ha fatto prigionieri.

Il pilota della Toyota ha dominato la 91esima edizione di un rally svolto inaspettatamente su asfalto quasi completamente asciutto, andando in testa sin dalla prima prova speciale e rimanendoci sino al termine. Una prova di forza eccezionale che lo porta a toccare le 9 vittorie nel Principato: mai nessuno nella storia è riuscito in tale impresa. Vince invece il suo primo rally a livello mondiale Vincent Landais, al secondo rally accanto a Sébastien Ogier dopo il Rally del Giappone che ha chiuso la stagione 2022.

Di fatto Ogier ha lasciato le briciole agli avversari, ossia la lotta è stata aperta solo per le altre posizioni sul podio. Kalle Rovanpera, nella serata di sabato, ha provato a ricucire parzialmente il suo distacco, ma questa mattina Ogier lo ha respinto con gli interessi, andando a prendersi una vittoria mai in discussione.

Il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera ha avuto la meglio sui suoi rivali per il titolo iridato, mettendosi alle spalle Thierry Neuville, Elfyn Evans e Ott Tanak. Neuville è stato l'unico pilota capace di spezzare il dominio Toyota vincendo 2 speciali (le altre sono finite tutte nelle mani di piloti del team giapponese) e finendo terzo, tra le GR Yaris di Ogier e Rovanpera e quelle di Elfyn Evans e Takamoto Katsuta.

Un dominio, quello di Toyota, che ha ricordato molto quello visto nel 2022. Hyundai si è presentata nel Principato con una vettura evoluta rispetto alla passata stagione, ma questo non è stato sufficiente per contendere la vittoria e il secondo posto a Ogier e Rovanpera.

Elfyn Evans ha concluso al quarto posto, beffato da una foratura che lo ha bloccato mentre sembrava poter essere l'unico a poter impensierire Ogier nella lotta per la vittoria dell'evento. Per lui, comunque, la soddisfazione di aver visto passi avanti decisi rispetto alla passata stagione: sembra essere tornato l'Evans che ha conteso il titolo iridato 2020 proprio a Ogier.

Grande brivido nella schiena per Takamoto Katsuta. Il giapponese, a metà della Power Stage, ha dovuto lottare con la sospensione posteriore sinistra divelta. Stando a quanto affermato dal pilota della Toyota, la rottura non sarebbe derivata da un contatto, ma un cedimento spontaneo delle componenti. Il suo vantaggio su Dani Sordo era comunque sufficiente per rimanere in sesta posizione.

Tira così un sospiro di sollievo Ott Tanak, che chiude la prima gara con M-Sport dopo il suo ritorno a Dovenby Hall al quinto posto. L'estone ha regalato al team britannico la Top 5 in un weekend costellato da problemi tecnici e l'evidenza di un feeling tra pilota e vettura tutto da costruire. Piccola soddisfazione il secondo posto nella Power Stage, che gli ha fatto prendere 4 punti ulteriori ed essere a contatto con Rovanpera, Neuville ed Evans, i suoi rivali per il titolo.

Tremendo inizio di stagione per gli altri piloti di Hyundai Motorsport. Se Esapekka Lappi ha aumentato il proprio ritmo - inizialmente molto lento - prova dopo prova, Dani Sordo ha faticato per tutto il fine settimana. I due hanno completato la gara rispettivamente al settimo e all'ottavo posto.

Unico ritiro tra le vetture Rally1 quello di Pierre-Louis Loubet. Il francese di M-Sport, alla sua seconda apparizione della carriera a Monte-Carlo, ha prima rotto il servosterzo, poi sabato ha rotto la sospensione posteriore destra nella prima prova della mattina e oggi è stato costretto ad abbandonare definitivamente la corsa a causa di una perdita di fluidi dal motore della sua Ford Puma Rally1.

Per quanto riguarda la classifica generale, Sébastien Ogier è il primo leader del Mondiale Rally 2023. Dietro di lui, però, ci sono tutti i pretendenti principali al titolo: Kalle Rovanpera, Thierry Neuville, Elfyn Evans e Ott Tanak, tutti racchiusi in pochi punti. L'assenza di Ogier al Rally di Svezia costringerà però Kalle Rovanpera ad aprire le speciali di venerdì.

Nikolay Gryazin ha fotocopiato la gara da dominatore fatta da Ogier vincendo con autorità nel WRC2, regalando per altro la prima vittoria nel Mondiale alla nuova Skoda Fabia RS Rally2. Il russo ha rallentato molto il suo ritmo nell'ultima giornata, permettendo a Yohan Rossel (Citroen) di avvicinarsi sino a chiudere a 4"4 di distacco.

Gryazin, però, ha meritato il successo, così come Rossel porta a casa un secondo posto importante. Terza posizione inaspettata per Pepe Lopez. Il 3 volte campione spagnolo ha avuto la meglio nella lotta con Stéphane Lefebvre (Citroen) ed Erik Cais (Skoda).

WRC 2023 - Rallye Monte-Carlo - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h12'02”1 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +18"8 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +44"6 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'12"4 5 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +2'34"9 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'32"6 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3'47"5 8 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +3'51"3 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia RS Rally2 +10'03"4 10 Rossel/Dunand Citroen C3 Rally2 +10'07"9