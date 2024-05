WRC | Ogier vince il Rally Portogallo. Neuville allunga nel Mondiale

6, come nessun altro. Sébastien Ogier, navigato da Vincent Landais, c'è riuscito. Ha vinto il Rally del Portogallo, quinto appuntamento del WRC 2024, firmando la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta al Rally di Croazia ed è diventato il più vincente in terra lusitana. Nessuno, a parte lui, è mai riuscito a vincere questo evento per ben 6 volte. Markku Alen, infatti, ora è fermo a 5.

Ogier entra ulteriormente nella storia grazie a un fine settimana in cui è stato perfetto, cogliendo per altro la vittoria numero 60 della sua straordinaria carriera. Ha sfruttato molto bene l'ottima posizione di partenza su sterrato per issarsi nelle prime posizioni, poi ha lottato tutta la mattina di sabato con Ott Tanak.

Infine, quando l'estone ha rallentato a causa di una foratura lenta proprio nell'ultima prova del giro mattutino di ieri, Ogier ha preso il comando e non l'ha più lasciato. Ha costruito un vantaggio non certo significativo, ma sufficiente per tenere a distanza il rivale di Hyundai Motorsport e portare a casa il successo.

Una vittoria importante per lui, ma anche per Toyota Gazoo Racing, che senza Ogier sarebbe andata incontro a uno dei fine settimana peggiori da quando è tornata nel WRC, ossia dal 2017. Tutti gli altri piloti schierati - in Portogallo erano tutti e 4 - hanno commesso errori arrivando al ritiro, oppure non si sono mai trovati realmente competitivi per lottare e conquistare posizioni di rilievo.

Kalle Rovanpera si è ritirato nella PS11 per un errore proprio mentre era in testa alla corsa. Takamoto Katsuta ha rotto la sospensione posteriore destra nella prova successiva, ritirandosi a sua volta. Elfyn Evans non ha mai trovato ritmo, navigando sempre nelle ultime posizioni tra le Rally1. Il colpo di grazia alle sue speranze di poter prendere punti pesanti è arrivato questa mattina, quando durante la PS21 ha dovuto rallentare a causa del surriscaldamento del motore della sua GR Yaris Rally1, che gli ha fatto perdere i punti della "Special Sunday".

Nonostante l'assenza di vittoria, il fine settimana di Hyundai Motorsport è stato molto produttivo. Doppio podio con il secondo posto ottenuto da Ott Tanak e il terzo da Therry Neuville, il tutto culminato dal quinto assoluto di Dani Sordo (quarto fino al termine di sabato, quindi con un punteggio maggiore) che ha regalato una buona dose di punti al team coreano nella rincorsa a Toyota Gazoo Racing e a quello che sarebbe il terzo titolo Mondiale Costruttori della sua storia.

Tanak, grazie a questo risultato, ha preso punti importanti per rilanciarsi e rilanciare le sue ambizioni di titolo, ma a uscirne meglio di tutti è, un po' a sorpresa, Thierry Neuville. Il belga è riuscito a concludere a podio nonostante abbia dovuto aprire tutte le prove del venerdì essendo leader del Mondiale. Ed è stato proprio quel giorno, la prima tappa, a consentire a Neuville di rimanere vicino ai primi e poi a sfruttare errori e ritiri altrui, protetto in maniera mirabile da Dani Sordo, il terzo pilota che tutti i team vorrebbero poter annoverare tra i propri equipaggi.

A suggello di un fine settimana di alto livello, Neuville è riuscito a cogliere anche il secondo posto nella "Special Sunday", la classifica dedicata all'ultima tappa dell'evento, cogliendo 6 punti e, dulcis in fundo, i 5 punti arrivati dalla vittoria nella Power Stage, la Fafe 2 condita da un salto spettacolare.

Dietro al belga, nella classifica generale, si è classificato un ancora ottimo Adrien Fourmaux, ora diventato più concreto anche su sterrato. Il quarto posto è un ottimo risultato ai fini della classifica generale. E' vero che il secondo posto in questo weekend ha permesso a Ott Tanak di scavalcarlo e salire in terza posizione, ma il francese di M-Sport è ancora molto vicino all'estone, appena 8 punti, e la consapevolezza di essere cresciuto ancora.

Come già detto, Dani Sordo si è rivelato ancora una volta il terzo pilota perfetto grazie a un grande gioco di squadra in cui ha difeso Neuville e portato a casa punti molto pesanti, chiudendo per altro davanti a Elfyn Evans e, dunque, aiutando una volta di più sia Neuville che Hyundai nella rincorsa ai rispettivi Mondiali.

A tal proposito, Neuville è salito a 110 punti contro 86 di Evans e i 79 di Ott Tanak. 24 punti importanti, che potranno permettere al belga di gestire i prossimi eventi ricordando che sarà sempre costretto ad aprire tutte le speciali del venerdì. Un problema non da poco, ma che in Portogallo ha saputo affrontare come mai prima d'ora. Hyundai Motorsport, invece, compie il sorpasso nel Mondiale Costruttori ai danni di Toyota Gazoo Racing. Il team di Alzenau comanda ora con 219 punti contro i 215 di quello giapponese. M-Sport Ford è a 116 in terza piazza.

Jan Solans è riuscito a spuntarla nella splendida lotta a due con Josh McErlean per vincere la classifica WRC2. Lo spagnolo, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2, ha firmato un grande finale di giornata con cui ha battuto il rivale dopo uno scambio di posizioni durante la seconda metà di gara che è parso interminabile.

Fine settimana tremendo invece per il team TokSport, considerando che prima Oliver Solberg, poi Gus Greensmith, sono stati costretti al ritiro proprio mentre si trovavano in testa alla gara. Solberg è stato tradito da una disattenzione: ha visto Rovanpera fermo dopo l'incidente e, poche decine di metri dopo, ha sbattuto, ritirandosi.

Greensmith, invece, ha sbagliato nel bel mezzo di una foresta, finendo largo in una curva destrorsa e rimanendo bloccato in un cumulo di terra rialzato rispetto al terreno. Il tutto, in un punto senza spettatori. Una vera beffa. Non bene nemmeno Yohan Rossel, beffato da una foratura e poi da una penalità.

WRC 2024 - Rally Portogallo - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h41'32”3 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +7"9 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +1'09"8 4 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +1'47"8 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'48"9 6 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +6'38"0 +1'30" 7 Gryazin/Aleksandrov Citroen C3 Rally2 +11'48"4 8 Solans/Sanjuan Toyota GR Yaris Rally1 +11'52"9 9 McErlean/Fulton Skoda Fabia RS Rally2 +11'56"1 10 Joona/Hussi Skoda Fabia RS Rally2 +13'40"3

WRC - Rally Portogallo - Classifica della Power Stage