Il rinnovo è (quasi) fatto. Sébastien Ogier ha confermato l'intenzione di voler proseguire a correre nel WRC per un'altra stagione, quella 2021, e Toyota è ben disposta a trattenerlo, continuando per altri 12 mesi un legame che, stando ai piani iniziali, sarebbe dovuto durare il tempo di una stagione.

Ogier ha rivisto i propri piani, che prevedevano inizialmente il ritiro dal Mondiale Rally al termine di quest'anno, dopo l'arrivo della pandemia da COVID-19 che, di fatto, ha letteralmente scompaginato il calendario 2020. Questo, dopo la revisione, si è trovato a garantire appena 8 gare, di cui 3 già disputate a inizio stagione.

Per questo motivo Sébastien ha pensato di volersi ritirare dopo una stagione "normale", che potrebbe essere proprio la prossima. Le trattative tra le parti interessate sono già state avviate, anche se sembra non esserci fretta a tal riguardo essendo Ogier non sul mercato e Toyota non certo interessata ad acquisire altri piloti al suo posto.

Si va verso una riconferma in blocco dei tre equipaggi che in questa stagione stanno difendendo i colori del team giapponese, con il giusto mix di talento, esperienza e gioventù grazie allo stesso Ogier, a Elfyn Evans e a Kalle Rovanpera.

Ogier si ritirerà dunque al termine dell'era delle WRC Plus, poche settimane prima dell'introduzione delle vetture ibride che segneranno un nuovo capitolo del Mondiale Rally. Per Toyota il rinnovo di Ogier dovrebbe portare vantaggi su più fronti.

Primo tra tutti: quest'estate il team diretto da Tommi Makinen non dovrà sondare il mercato piloti per trovare il sostituto del francese. Per altro, questa sembra un'impresa quasi impossibile, perché nessun top driver è in scadenza di contratto in questa stagione. Avere Ogier anche per il 2021 garantirà una quantità di talento ed esperienza enorme non pianificate, ma certamente apprezzate.

Rimanendo in tema mercato, il ritiro di Ogier alla fine del 2021 permetterà dunque a Toyota di buttarsi sul mercato nel momento opportuno. L'estate prossima scadrà il contratto di piloti di un certo peso, tra i quali Thierry Neuville. Qualora Kalle Rovanpera non fosse ancora pronto per lottare per il titolo, allora il belga potrebbe essere la soluzione ideale per sostituire Ogier, Hyundai Motorsport permettendo.

Terzo e ultimo punto, ma non meno importante dei primi due: Ogier, rimanendo anche la prossima stagione, potrà contribuire in maniera significativa a sviluppare la Toyota ibrida del 2022 che dovrebbe esordire tra dicembre 2020 e gennaio 2021. L'esperienza di Ogier nel preparare vetture vincenti - basti pensare alla Volkswagen Polo e alla Ford Fiesta WRC Plus a cui ha contribuito allo sviluppo - diverrà base importante per il direttore tecnico Tom Fowler e per il team che ha base tra Puuppola e Tallinn, perché potranno arrivare indicazioni da un pilota che, negli ultimi 30 anni, ha avuto pochi pari.

Insomma, un accordo che negli Stati Uniti definirebbero "win-win", ossia con tutte le parti in causa soddisfatte e in guadagno. Ora dovremo attendere solo la firma del contratto, ma questa sembra solo una mera formalità.