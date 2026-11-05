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WRC | Ogier verso un programma molto ridotto nel 2027: Toyota prevede un massimo di tre rally per lui
Il futuro nel WRC del nove volte campione del mondo rally deve ancora essere definito insieme alla Toyota, che però non si attende un impegno troppo ampio.
Tom Howard
Pubblicato: 5 nov 2026, 11:59
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Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
Il programma di Sebastien Ogier nel WRC 2027 deve ancora essere finalizzato, ma la Toyota non si aspetta che il nove volte campione del mondo disputi più di tre rally.
Ogier era assente alla presentazione della line-up piloti Toyota 2027, avvenuta in Finlandia martedì, dove è stato rivelato che i campioni in carica del WRC schiereranno il prossimo anno una formazione ampliata a sei vetture, divisa in due team distinti e due modelli di vettura.
Il campione del mondo in carica Elfyn Evans, Oliver Solberg e Sami Pajari piloteranno la nuova GR Celica sotto il marchio Toyota Racing, mentre i campioni del mondo di ritorno Ott Tanak e Kalle Rovanpera si uniranno a Takamoto Katsuta alla guida di una nuova GR Yaris per Gazoo Racing Toyota.
Toyota ha confermato che il due volte campione del mondo Rovanpera disputerà solo un programma parziale, cosa che di fatto libererà saltuariamente un posto nell'arco della stagione di 15 round. Toyota ha menzionato nel comunicato stampa di presentazione che questo sedile potrebbe essere occupato da giovani stelle emergenti o dal veterano Ogier per alcuni round selezionati.
Parlando alla finale di stagione in Sardegna il mese scorso, Ogier non è stato in grado di fornire molta chiarezza sul suo futuro, ma ha confermato che sarà assente dalla gara d'apertura a Monte Carlo per la prima volta dal 2011.
“Probabilmente non mi vedrete spesso, ma non è impossibile che torni qualche volta”, ha detto Ogier all'epoca.
Parlando con Motorsport.com alla presentazione dei piloti, il team principal Toyota, Jari-Matti Latvala, ha ammesso che è probabile che Ogier possa comparire solo in due eventi il prossimo anno.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
"Sicuramente, Seb farà gare meno rispetto a qualsiasi altra stagione. In realtà non abbiamo ancora concordato il numero esatto. Diciamo che per me il massimo è tre, ma probabilmente due", ha detto Latvala.
"Quindi questo ci offre un'opportunità, e possiamo guardare agli altri piloti più giovani. Ai giovani talenti può essere offerta l'opportunità di guidare la vettura da rally".
Se Ogier disputerà al massimo tre round, il sedile di Rovanpera sarà offerto a giovani piloti quando sarà libero. Toyota dispone di una serie di talenti nell'ambito del suo WRC Challenge Programme, che include il pilota salito sul podio in WRC2 Yuki Yamamoto, e le stelle emergenti Jaspar Vaher e Takumi Matsushita, entrambi destinati a partecipazioni in WRC2 il prossimo anno.
Latvala ha anche confermato che il team valuterà i piloti della Toyota Yaris Rally2 che operano al di fuori del programma di sviluppo piloti del costruttore come potenziali candidati a occupare il sedile Rally1 il prossimo anno, quando Rovnapera e Ogier saranno assenti.
"Non deve necessariamente essere un pilota del challenge program. Ma se hai corso in Rally2 con la Yaris, allora anche quella è un'opportunità", ha aggiunto.
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