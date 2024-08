WRC | Ogier prova la rincorsa al titolo: al Rally Acropoli ci sarà

"Io titolare negli ultimi 4 rally per vincere il titolo? Non sarebbe una mia priorità... ma, a questo punto, ho scelta?". Sébastien Ogier aveva detto questo alla fine del Rally di Finlandia, vinto poco più di una settimana fa e salito così al secondo posto nel Mondiale Piloti.

Questa mattina è arrivata la conferma della sua presenza al Rally Acropoli, decimo appuntamento del WRC 2024 previsto dal 5 all'8 settembre sugli sterrati della Grecia.

L'8 volte campione del mondo è stato inserito da Toyota Gazoo Racing WRT nella line up ufficiale dell'evento greco sulla terza GR Yaris Rally1 e sarà navigato dal solito Vincent Landais, per provare la rimonta nei confronti di Thierry Neuville, leader del Mondiale.

Il belga, dopo il Rally di Finlandia, ha un vantaggio di 27 punti nei confronti di Ogier. 168 punti contro i 141 di Ogier, i 137 di Ott Tanak e a 132 di Elfyn Evans a 4 rally dal termine delle ostilità, due dei quali su terra, dove partirà in svantaggio nei confronti di chi lo insegue.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Red Bull Content Pool

Ogier, grazie al successo in Finlandia, è ora secondo nel Mondiale e non avrà tanti vantaggi in più rispetto a Neuville. Sarà costretto a entrare in prova per secondo e non avrà grosse chance di fare meglio rispetto a chi entrerà in prova dopo di lui, ma a questo punto della stagione Toyota ha puntato su di lui per cercare di portare a casa almeno un titolo iridato dopo la debacle finlandese.

Accanto a Ogier e Landais ci saranno gli altri due equipaggi titolari, quelli formati da Elfyn Evans - Scott Martin e Takamoto Katsuta - Aaron Johnston. Fuori invece Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen: Toyota ha deciso di non schierare altre GR Yaris Rally1 dopo il grande sforzo fatto nei rally che si sono tenuti su sterrato veloce, dunque Polonia, Lettonia e Finlandia.

E' chiaro che, ora, sia Evans che Katsuta correranno per aiutare Ogier nella rincorsa al nono iride. Vedremo se Hyundai farà la stessa cosa, mettendo Tanak e il terzo equipaggio al servizio di Neuville. Intanto Toyota proverà anche a recuperare i 20 punti che la separano da Hyundai nel Mondiale Costruttori: la Casa coreana ha 395 punti totalizzati contro i 375.