WRC | Ogier: niente Acropoli e Giappone. Sì Portogallo e Safari?

Carica lettore audio

Da poche ore Sébastien Ogier ha annunciato il suo programma principale 2022 nel motorsport. Correrà con il team Richard Mille Racing nella categoria LMP2 del WEC affiancando Charles Milesi e Lilou Wadoux al volante dell'Oreca-Gibson numero 1.

Ciò significa che l'8 volte campione del mondo prenderà parte a tutti gli eventi del WEC 2022 a partire dal prologo di Sebring previsto dal 12 al 13 marzo, per chiudere poi con la 8 Ore del Bahrain che si terrà a Sakhir l'11 novembre.

Per Ogier sarà la prima stagione nel WEC e l'intenzione è quella di fare esperienza - ma anche risultati - per poi puntare a diventare pilota ufficiale Toyota nella classe Hypercar nella stagione 2023.

Intanto, tornando al 2022, l'annuncio di questo pomeriggio diventa molto importante perché apre uno scenario nuovo sul programma di Ogier, che, come sappiamo, si intersecherà tra Mondiale Endurance con Richard Mille e il WRC con Toyota Racing.

La buona notizia, per Ogier, è che il calendario WEC e WRC si incroceranno solo il 2 appuntamenti. Stiamo parlando proprio degli ultimi due del Mondiale Endurance, le gare del Fuji e di Sakhir, in Bahrain, con i rally dell'Acropoli e il Rally del Giappone, la gara di casa della Toyota che, probabilmente, avrebbe voluto avere Séb al volante di una GR Yaris Rally1 davanti alla propria gente. Per questo Ogier sarà costretto a saltare proprio i due rally citati.

Data Eventi WEC Concomitanze WRC 12/13 marzo Prologo – Sebring / 18 marzo 1000 Miglia di Sebring / 07 maggio 6 ore di Spa-Francorchamps / 8-12 giugno 24 Ore di Le Mans / 10 luglio 6 Ore di Monza / 11 settembre 6 Ore del Fuji Rally Acropoli 11 novembre 8 Ore del Bahrain Rally del Giappone Ma Ogier salterà molti più rally di quanti non sia costretto a fare dagli incroci dei due calendari. Dopo il Rallye Monte-Carlo, in cui ha corso regolarmente da pilota titolare Toyota, Ogier ha affermato di voler fare a tutti i costi il Rally del Portogallo, una gara per lui speciale, che ha sempre amato, in cui ha spesso fornito prestazioni di alto livello. I due calendari gli permetteranno di esserci. Ma c'è di più, perché Ogier ha anche espresso il desiderio di correre ancora in Kenya, al Rally Safari, evento che nel 2021 ha vinto proprio all'ultima giornata approfittando del ritiro improvviso (ammortizzatore rotto) di Thierry Neuville e rimontando sul compagno di squadra Takamoto Katsuta in extremis. Queste due uscite sembrano quasi certe nel programma 2022 di Ogier. Ma, è bene ricordarlo, Ogier ha abbandonato il WRC per cercare di essere meno impegnato e avere più tempo da dedicare alla famiglia. Con i 7 appuntamenti WEC e i due sopra citati del WRC, la sua stagione raggiungerebbe i 9 eventi. In più c'è da considerare il Rallye Monte-Carlo già disputato, che porta la somma a 10. Di fatto, quasi una stagione WRC intera...

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool