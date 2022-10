WRC | Ogier: Landais il nuovo navigatore dal Rally del Giappone

Carica lettore audio

A poche settimane dall'ultimo evento del WRC 2022, Sébastien Ogier ha annunciato il cambio di navigatore e che, proprio nel rally conclusivo di questo Mondiale Rally, darà l'opportunità a un giovane di mettersi alla prova accanto a lui.

Benjamin Veillas, dunque, rimarrà a piedi dopo aver vinto assieme a Ogier il Rally di Catalogna lo scorso fine settimana e dopo 5 eventi totali in cui ha dato le note al campione di Gap. Per il navigatore francese un momento agrodolce, con la prima vittoria in assoluto della carriera e l'appiedamento immediato pochi giorni dopo.

Al posto di Veillas, Ogier avrà accanto a sé Vincent Landais. Si tratta del navigatore che più ha corso e dato le note - questa stagione compresa - a Pierre-Louis Loubet, pilota part time in M-Sport.

Landais e Loubet hanno colto per due volte in stagione il loro miglior piazzamento nel WRC. Lo hanno fatto in Sardegna e in Grecia. Ora, però, Landais avrà l'opportunità di mettersi alla prova assieme a Sébastien Ogier, 8 volte campione del mondo, nonché pilota più vincente dopo l'era Loeb.

Secondo Ogier questo è il momento migliore per dare l'opportunità a un giovane di mettersi in mostra. Toyota ha già portato a casa tutti i titoli iridati in palio in questa stagione, dunque quello Piloti, quello Costruttori e quello dedicato ai team.

"Innanzitutto voglio ringraziare Benjamin per il duro lavoro e l'impegno profuso durante il nostro programma di rally di quest'anno, ed è stato un momento speciale condividere la nostra prima vittoria insieme in Spagna", ha detto Ogier.

Vincent Landais, Hyundai 2c Competition Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

"Ora che la squadra si è assicurata tutti e tre i campionati e gli obiettivi principali della stagione sono stati raggiunti, vorremmo ovviamente concludere in bellezza il rally di casa per Toyota Gazoo Racing, in Giappone".

"Ma questo appuntamento finale è anche un'occasione per preparare e valutare alcune cose per il futuro e per dare un'opportunità a Vincent, un giovane copilota di talento e motivato. Ha lavorato con noi nella mia gravel crew e, dopo questa bella esperienza, sono entusiasta di partecipare al nostro primo rally insieme e di vedere come andrà a finire".

Benjamin Veillas ha commentato così la notizia della sua sostituzione: "La decisione di dare un'opportunità a un giovane e talentuoso copilota per il Rally del Giappone è quindi una decisione che capisco perfettamente e che appoggio pienamente.

"Vorrei ringraziare Seb e la squadra per l'aiuto e il sostegno che mi hanno dato in questa stagione e auguro loro, insieme a Vincent, la migliore fortuna in Giappone".

Vincent Landais, comprensibilmente contento per la grande occasione che avrà al Rally del Giappone, ha aggiunto: "Sarà un grande onore unirmi a Seb e al team Toyota Gazoo Racing per il Rally del Giappone", ha detto Landais. "Séb e Julien (Ogier e Ingrassia, ndr) sono stati dei modelli per ogni pilota e copilota francese, quindi questa è una grande opportunità di cui sono molto orgoglioso".

"Julien mi ha aiutato molto durante la mia carriera e ho già avuto l'opportunità di lavorare con Seb come parte del suo equipaggio a Monte Carlo quest'anno".

"Il Giappone sarà una grande sfida e ci sarà molto da imparare, ma mi concentrerò come sempre sul fare del mio meglio e cercherò di sfruttare al meglio questa opportunità. Infine, vorrei ringraziare M-Sport, Pierre-Louis Loubet e i suoi sponsor per questa stagione e per i buoni risultati che abbiamo potuto ottenere insieme".

Questo movimento ne implicherà, di riflesso, un altro. Pierre-Louis Loubet sarà costretto a cercare un altro navigatore qualora Landais dovesse fare bene accanto a Ogier e rimanere con l'8 volte iridato anche la prossima stagione, 2023 in cui Sébastien continuerà a correre part time con Toyota Racing.