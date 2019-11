WRC: Ogier ha firmato con Toyota assieme a Evans e Rovanpera!

Tutti i tasselli della storia WRC 2019 che ha maggiormente appassionato nel corso delle ultime settimane sono andati al loro posto. O meglio, nella loro nuova sede. Poco fa Toyota Gazoo Racing ha annunciato i nomi della propria line up piloti per il Mondiale Rally 2020.

I vertici del team giapponese lo avevano detto poco dopo l'addio di Ott Tanak, passato in Hyundai poco dopo aver vinto il titolo mondiale Piloti: “Nel 2020 ci presenteremo con una line up piloti competitiva al massimo per continuare a lottare per i titoli”. E così hanno fatto. Sébastien Ogier è un nuovo pilota della Casa di Toyota (Prefettura di Aichi) e lo sarà per tutto il 2020 avendo firmato un contratto annuale.

Con l'approdo del 6 volte campione del mondo, Toyota può dire di aver tratto dal mercato piloti il meglio a sua disposizione, ma anche un pilota che è in cerca di riscatto e che ha sete di rivincita dopo aver perso la sfida Citroen nel 2019, con la Casa francese che ha scelto di ritirarsi alla fine della stagione lasciando a piedi il transalpino ed Esapekka Lappi.

Ma Toyota ha fatto molto di più. Assieme a Ogier, vera e nuova punta di diamante del team, ha ricostruito da zero gli equipaggi che difenderanno i suoi colori a partire dalla prossima stagione. Da Tanak, Latvala e Meeke si è passati a una composizione equipaggi completamente nuova che annovererà anche Elfyn Evans e Scott Martin, ma anche la giovane stella Kalle Rovanpera navigato da Jonne Halttunen.

Un mix eterogeneo e potenzialmente esplosivo. Toyota si è assicurata uno dei “Top 3” attualmente in circolazione (Ogier), uno dei piloti in ascesa nel 2019 – Elfyn Evans – e il talento più cristallino della “next generation”, Kalle Rovanpera, destinato all'approdo in Toyota da un paio d'anni, anche prima di firmare per Skoda Motorsport nel 2017.

"Sono davvero felice della line up piloti che siamo riusciti a costruire per la prossima stagione" ha affermato Tommi Makinen, responsabile del team Toyota Gazoo Racing. "Penso che con le scelte fatte potremo ambire a più Mondiali e a più vittorie l'anno prossimo e in futuro".

"Sappiamo quanto sia forte Ogier e non vediamo l'ora di vederlo all'opera con Ingrassia. Credo che attrarre un pilota di questo calibro dica tanto su quanto abbia fatto questo team in così poco tempo".

"Elfyn Evans è un pilota che seguiamo da tanto tempo. Abbiamo visto che ha la velocità per vincere su tutte le superfici, ma è anche diventato bravo a portare a casa punti quando serve".

"Per quanto riguarda Rovanpera, lo conosco da quando era molto giovane ed è sempre stato chiaro che avesse qualcosa di speciale. Ha ancora tanto da imparare, ma credo sia pronto per fare il grande passo".

Makinen ha infine ringraziato i 3 equipaggi che hanno corso per Toyota nel 2019: "Voglio ringraziare Tanak, Jarveoja, Latvala e Anttila, infine anche Meeke e Marshall per quello che hanno fatto per il nostro team. Auguro loro tutto il meglio per il futuro".

Team # Piloti 2020 Piloti 2019 Toyota Gazoo Racing ? Sébastien Ogier Ott Tanak 33 Elfyn Evans Jari-Matti Latvala ? Kalle Rovanpera Kris Meeke Hyundai Motorsport 11 Thierry Neuville Thierry Neuville 1 Ott Tanak Andreas Mikkelsen 19 Sébastien Loeb Sébastien Loeb 6 Daniel Sordo Daniel Sordo M-Sport Ford ? ? Elfyn Evans ? ? Teemu Suninen