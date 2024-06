WRC | Ogier: "La foratura non è colpa di Pirelli, ma del nostro cerchio"

Sébastien Ogier era davvero vicino a portare a casa la quinta vittoria al Rally Italia Sardegna, che lo avrebbe reso il pilota più vincente nella storia della competizione isolana. Invece, arrivato alla Power Stage con 6"6 di vantaggio nei confronti di Ott Tanak, l'8 volte campione del mondo si è trovato a perdere la gara per appena 2 decimi.

Una beffa amara, soprattutto dopo essersi reso conto di aver dovuto lottare con una foratura nel corso degli ultimi chilometri della Sassari - Argentiera 2. Ogier non ha nascosto il suo disappunto negli attimi immediatamente successivi al traguardo della prova, ma ha poi avuto modo di constatare i danni alla ruota che lo ha portato a perdere tutto il vantaggio con cui era partito nella Power Stage.

"C'era grande pressione sulle spalle, chiaramente. E' stato difficile accettare una cosa così, ma devo essere onesto: la foratura non è stata colpa di Pirelli. Devo dirlo", ha dichiarato Ogier ai microfoni di Dirtfish.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

La perdita di pressione del pneumatico Pirelli non è stata causata da un danneggiamento alla gomma, bensì dal cedimento di una parte del cerchione che, piegandosi e forandosi al suo interno, ha sgonfiato la gomma quel tanto che bastava da costringere Ogier a non sfruttare tutto il potenziale della sua GR Yaris Rally1.

"E' stato un guasto a una ruota. E' troppo danneggiato e anche leggermente piegato all'interno. Non ho nemmeno sentito l'impatto, se devo essere onesto. Ero in traiettoria e poi si è creato un piccolo buco all'interno la ruota e poi la gomma ha iniziato a perdere lentamente pressione".

L'aspetto più importante, però, è che quanto successo in Sardegna a Ogier è già successo nel corso della stagione. Sintomo che Toyota dovrà correre ai ripari e trovare una soluzione per fare in modo che problemi come questi non si verifichino più nel corso della stagione, soprattutto nei rally duri tanto quanto la Sardegna (basti pensare all'Acropoli fissata a settembre).

"Sono certo sia una cosa che il team deve investigare perché, devo essere onesto, Pirelli ha fatto un buon lavoro negli ultimi mesi e ha migliorato le sue gomme. Credo che ora siano a un buon livello, e il problema è stato generato da parte nostra. Ed è qualcosa che è già capitato un altro paio di volte e dobbiamo assolutamente migliorarlo", ha concluso Ogier.