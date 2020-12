WRC, Ogier: "Ecco perché ho deciso di correre anche nel 2021"

Sébastien Ogier ha vissuto un 2020 a dir poco strano, quasi ai limiti del surreale dal punto di vista sportivo. Ha corso nella sua prima stagione con Toyota appena 7 gare del WRC, ma è riuscito a ottenere 2 cose fondamentali: restare tanto con la propria famiglia nel corso della stagione a causa della decurtazione del calendario, e vincere il settimo titolo iridato della sua straordinaria carriera.

Con un epilogo del genere, sarebbe stato normale vederlo salutare il WRC, come per altro aveva fatto sapere una volta firmato il contratto annuale con Toyota. Invece, prima dell'ACI Rally Monza Italia, gara in cui si è laureato per l'ennesima volta campione del mondo, ha fatto sapere a tutti di aver allungato di un anno ancora il suo accordo con la Casa giapponese.

Questo significa che avrà a disposizione un altro anno per incrementare il suo bottino di vittorie e, se possibile, di titoli. Una decisione a prima vista sorprendente, che però ha perché ben precisi.

Ogier ha da tempo in mente di ritirarsi dal WRC e godersi la famiglia. Negli ultimi anni ha sposato Andrea Kaiser ed è diventato padre per la prima volta. Vivere di più figlio e moglie è un desiderio comprensibile per chi dallo sport ha avuto (e dato) tutto e che ha passato mesi su mesi lontano da loro per inseguire i propri sogni, realizzandoli.

La pandemia da COVID-19 ha srtavolto il calendario 2020, restringendolo ad appena 7 gare. Questo ha fatto sì che Ogier potesse passare tanto tempo con la propria famiglia e, di conseguenza, pensare di fare un'altra stagione completa con la Toyota per chiudere in bellezza la sua carriera.

"Quest'anno ho passato tanto tempo a casa, molto più di quanto mi aspettassi. E tutto questo non ha avuto prezzo, perché ho avuto modo di veder crescere mio figlio. In qualche modo, è una cosa che ha bilanciato i miei desideri", ha dichiarato Ogier.

"Il tempo che si presupponeva avrei dovuto passare via da casa non è stato tale. E questa è una delle ragioni che mi hanno portato ad allungare la mia carriera di una stagione dopo aver parlato con la mia famiglia. E' stato semplice dire: 'Ok, possiamo fare un altro anno, dopo un 2020 molto libero da impegni, in cui ho passato tanto tempo a casa".

"Voglio finire la mia carriera nel modo più bello, dunque partecipando a una vera e propria stagione. Ecco perché ho deciso di correre un altro anno".