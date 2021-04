WRC, Ogier: "Ci è successo di tutto. Fortunati a restare in gara"

Sébastien Ogier ha vinto il Rally Croazia. Sino a qui nessuna novità, se consideriamo che nel corso degli ultimi 8 anni il francese è il pilota più vincente nella categoria rally. Ma il successo ottenuto sugli asfalti croati è frutto di una resilienza che lo accompagna sin dagli inizi della carriera e che, in questo fine settimana, lo ha aiutato a superare diversi ostacoli.

Non ultimo l'incidente stradale occorso questa mattina mentre era intento a raggiungere il via della PS17, prima speciale di questo ultimo giorno di gara. La Yaris di Ogier, complice una manovra azzardata del francese, è finita contro una BMW di un conducente che procedeva ad alta velocità sulla corsia più a destra.

Questo ha danneggiato in maniera vistosa la vettura del 7 volte iridato, il quale ha anche temuto di non riuscire a riprendere la corsa proprio mentre si trovava in testa alla gara grazie all'ottima scelta gomme fatta da Toyota nella mattinata di sabato. Invece, dopo un'ispezione di un delegato FIA alla sicurezza, Ogier ha potuto terminare la gara e vincerla per appena 6 decimi.

Tutto questo grazie a un errore di Evans nella Power Stage, risultato decisivo ai fini della classifica generale del terzo evento del WRC 2021.

"Sembrava essere una gara che potesse essere decisa negli ultimi metri e forse l'ultimo errore che ha fatto Elfyn è stato decisivo", ha dichiarato Ogier alla fine delle ostilità. "Credo che il team abbiamo fatto un grande lavoro per tutto il fine settimana, in un weekend in cui abbiamo subito forature e con tutto quello che è accaduto questa mattina (si riferisce all'incidente stradale, ndr). Sono davvero felice di essere riuscito a rimanere in gara, onestamente. E' per questo che continuo a correre e a fare questo sport, è per queste emozioni".

"A Evans ho chiesto semplicemente scusa. Ha fatto anche lui un lavoro strepitoso in questo fine settimana. In un finale così tirato vuoi solo vincere. Ma lui è andato molto vicino a fare quello che sono riuscito a fare io. Sono molto felice per Toyota, abbiamo fatto un grande lavoro e loro se lo meritano tutto".

Ogier è ora al comando del Mondiale Piloti con 61 punti, 8 di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, Thierry Neuville, salito a 53 dopo il terzo posto ottenuto anche in Croazia. Al momento il belga è l'unico che sembra riuscire a tenere il passo del transalpino della Toyota. Evans, terzo in classifica, è a 51 punti. Tanak, quarto, è a 40. Dunque 21 lunghezze da Ogier dopo appena 3 rally.