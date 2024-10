WRC | Ogier a quota 3 KO di fila. Non gli capitava da 13 anni

Sébastien Ogier è stato costretto al ritiro anche al Rally dell'Europa Centrale a causa di un incidente occorso nella penultima speciale dell'evento. Niente di strano, soprattutto in una categoria così particolare e difficile come i rally. Eppure ciò che è successo nella prova che ha preceduto la Power Stage del penultimo evento del WRC ha una valenza storica non di poco conto.

Con l'incidente di domenica scorsa, Ogier ha inanellato una serie di tre ritiri consecutivi nel Mondiale. Una cosa che non capitava da ben 13 anni.

Ogier non faceva un filotto di tre ritiri di fila - o arrivi fuori dalla Top 10 - dal 2011, quando si ritirò dal Rally di Catalogna e dal Rally di Galles - Gran Bretagna 2011 e dal Rallye Monte-Carlo 2012, nella stagione in cui corse al volante di una Skoda Fabia S2000.

Quest'anno, invece, l'8 volte iridato ha commesso tre errori di fila. Da quando Toyota gli ha chiesto di prendere parte ai restanti rally della stagione per provare a dare la caccia al titolo iridato Piloti, Ogier ha sempre finito anzitempo la sua gara.

Al Rally dell'Acropoli, a quello del Cile e all'Europa Centrale ha sempre commesso errori che lo hanno portato al ritiro parziale o definitivo dall'evento. Ogier si è trovato in una situazione più che rara guardando la sua carriera, ossia quella di inseguitore del leader.

Quando è stato in testa, non ha mai commesso più di un errore, per altro rivelatosi sempre affatto decisivo per le sorti del Mondiale. Dovendo inseguire, invece, il pilota nativo di Gap è stato costretto a correre sempre con il coltello tra i denti, prendendosi evidentemente più rischi. Più rischi, più possibilità di sbagliare, e le ultime tre uscite ne sono state il perfetto esempio.

Parlando dell'errore commesso al Rally dell'Europa Centrale, Ogier ha affermato: È stato un altro esempio del fatto che la gravel crew sta facendo un lavoro fondamentale per noi. È stata l'unica tappa del weekend in cui non è stato permesso loro di passare e in pratica non avevamo le informazioni sull'evoluzione della strada”.

“La prima curva lunga sotto gli alberi è stata tagliata con maggiore anticipo. La curva stava diventando molto sporca e alla fine non sono riuscito a girare, ho sottosterzato e sono andato largo all'uscita e ho colpito gli alberi all'esterno".

“Sono arrabbiato con me stesso in questo momento e mi dispiace molto per la squadra che ha fatto del suo meglio. Il mio obiettivo principale era quello di aiutarli a conquistare il titolo costruttori".

“Credo di aver fatto un buon lavoro finora, ma purtroppo è il terzo weekend consecutivo che non va come vorrei. È un momento difficile. Ho bisogno di un reset e ora mi sento molto deluso per la squadra, perché avrebbe potuto essere un altro weekend forte per noi".

“In Francia si dice 'mai due senza tre' e ora sono tre rally di fila che siamo davvero sfortunati. Sono molto contento della velocità, ovviamente, ma sfortunatamente questo weekend è stato ancora peggiore degli ultimi, visto che questa volta non abbiamo ottenuto punti. Speriamo di avere ancora un po' di fortuna in Giappone”.