WRC, Ogier 8 volte re di Monte-Carlo: "Ho fatto bene a continuare"

Di famiglia reale, nel Principato di Monaco, ce n'è solo una, ma con la vittoria colta oggi, Sébastien Ogier diventa di diritto il Re di Monte-Carlo per un giorno, ma anche negli almanacchi che tengono conto degli equipaggi capaci di imporsi nel rally più antico e celebre al mondo.

Il campione di Gap ha trionfato per l'ottava volta in carriera al Rallye Monte-Carlo, staccando così un altro Sébastien - Loeb - fermo a 7 vittorie e sino a ieri alla pari con Ogier.

Il transalpino della Toyota ha letteralmente dominato l'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo, risultando il pilota ad aver vinto più speciali dall'alto di un passo inarrivabile per chiunque altro.

Tagliato il traguardo della Power Stage - per altro vinta - Ogier è uscito dall'abitacolo della sua Yaris WRC numero 1 esultante in maniera pacata. Dopo essere salito sul tettuccio e abbracciato il suo navigatore Julien Ingrassia, Séb ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo visibilmente commosso.

"Incredibile. La macchina è stata semplicemente fantastica per tutto il fine settimana... Sono emozionato, ho quasi le lacrime", ha detto Ogier girandosi verso la dsua vettura.

"E' stata una buona decisione fare un altro anno nel WRC e, devo dire, il team è stato grande! Voglio ringraziarli tutti, Abbiamo inoltre date il benvenuto al nuovo boss (Jari-Matti Latvala, ndr) con una vittoria, e sono davvero molto, ma molto felice".

Latvala, che esordio da team principal

La vittoria di Ogier, unita al secondo posto di Elfyn Evans, ha fatto ottenere alla Toyota una grande doppietta in apertura di stagione. La vittoria al Rallye Monte-Carlo mancava alla Casa giapponese dall'ormai lontano 1998, ossia 23 anni, da quando a vincere nel Principato furono Carlos Sainz e Luis Moya al volante di una Toyota Corolla ufficiale.

"Sono davvero orgoglioso del team, che risultato fantastico! Voglio dire, alla mia prima gara da team principal abbiamo ottenuto un primo, un secondo, un quarto e un sesto posto, 4 vetture nella Top 6", ha dichiarato a caldo il nuovo team principal di Toyota.

"Senza contare la doppietta qui a Monte-Carlo. Abbiamo anche portato a casa il bottino pieno nella Power Stage, è incredibile".

"E' la mia prima gara, ma devo dire di avere un team fantastico. I ragazzi, il modo in cui lavorano è incredibile. Non avrei potuto essere in un posto migliore di questo. E abbiamo i piloti migliori".