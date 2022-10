WRC | Nuova Zelanda, PS8: Tanak si riavvicina subito a Evans

Carica lettore audio

La seconda tappa del Rally Nuova Zelanda è scattata questa sera con la Prova Speciale 8, la Kaipara Hills 1 di 15,83 chilometri e ha presentato subito una classifica generale molto diversa da quella che avevamo lasciato ieri sera.

Ott Tanak, Thierry Neuville e Kalle Rovanpera sono stati sanzionati con 5" di penalità da aggiungere al tempo complessivo della loro gara per aver utilizzato più energia ibrida (misurabile in kJ) nel corso della Speciale Spettacolo che ha aperto l'evento, andando oltre i 240 kJ di potenza massima consentiti.

Questo ha permesso a Elfyn Evans di presentarsi già davanti a tutti, ma Tanak e Rovanpera hanno comunque fatto meglio del gallese, ricucendo subito parte del divario creato dai 5" di penalità che i due hanno subìto.

Rovanpera e Tanak, rispettivamente secondo e terzo di speciale, si trovano ora a 2"8 e a 6"0 da Evans, che continua a comandare la gara. La pioggia ha giocato ancora un ruolo molto importante nella speciale, ma chi lotta per la vittoria in questo fine settimana si è trovato nelle stesse condizioni, quindi senza troppi svantaggi di sorta.

Il terzo penalizzato, Thierry Neuville, ha a sua volta firmato una buona prova, tanto da recuperare una posizione nella classifica generale salendo così in quinta piazza. Il belga di Hyundai Motorsport ha scavalcato Gus Greensmith, ma tra i due ci sono solo 3"3 e le cose potrebbero mutare nel corso delle prossime speciali.

Per la cronaca, la speciale è stata vinta Craig Breen. Il nord-irlandese è rientrato in gara dopo il ritiro maturato ieri per un'uscita di strada e in questa speciale è riuscito a sfruttare un percorso ancora poco rovinato dalla pioggia per cogliere il miglior tempo.

Rally Nuova Zelanda - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 1h46'41”7 2 Tanak(Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +2"9 +5"0 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +6"1 +5"0 4 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +10"1 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +49"7 +5"0 6 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +53"0 7 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +1'34"0 8 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'52"6 9 Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally2 +5'41"7 10 Bertelli/Granai Ford Puma Rally1 +6'14"2