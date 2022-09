WRC | Nuova Zelanda, PS2: svetta Greensmith, ma Breen è leader

Carica lettore audio

Il Rally Nuova Zelanda, terzultimo appuntamento del WRC 2022, è ripreso nella notte italiana con la Prova Speciale 2, la Whaanga Coast 1 di 29,27 chilometri, e ha visto stravolgersi la classifica generale.

Gus Greensmith ha vinto la seconda prova speciale della sua carriera (la prima in assoluto su sterrato) con il tempo di 20'04"4, sfruttando perfettamente la sua ottima posizione di partenza e anche un meteo più clemente rispetto a quello trovato dai primi piloti entrati in prova.

La pioggia, infatti, ha reso ancora più insidioso il percorso. Fango e poco grip hanno penalizzato chi è entrato in prova con una pioggia intensa, ma Greensmith è stato bravo ad approfittare di una situazione favorevole.

Ha fatto la stessa cosa il compagno di squadra Craig Breen. Terzo di speciale, il nord-irlandese è riuscito a cogliere il terzo tempo di speciale a 1"6 dal britannico, ma il suo tempo sommato a quello ottenuto nella PS1 di questa mattina lo ha portato a diventare il nuovo leader dell'evento.

E' partito molto bene anche il campione del mondo in carica, Sébastien Ogier, secondo di speciale e terzo nella classifica generale. Anche lui partito con un'ottima posizione di partenza, dopo un avvio in sordina ha recuperato progressivamente terreno sino a chiudere ad appena 4 decimi da Greensmith.

Le altre due Toyota GR Yaris Rally1 del team ufficiale si trovano in quinta e sesta posizione con Elfyn Evans davanti al leader del mondiale, Kalle Rovanpera. Molto bene invece Ott Tanak: l'estone, partito per secondo in prova, è riuscito a limitare i danni e a ottenere il quarto posto.

E' andato meno bene Thierry Neuville. Il vincitore del Rally Acropoli è stato troppo cauto tra il secondo e il quarto intermedio per via della pioggia e di un grip labile ed è proprio in quel punto che ha accumulato praticamente tutto il suo divario dai primi. Ora sarà costretto ad attaccare nelle prossime prove se vorrà cercare di recuperare posizioni dopo un avvio di giornata al di sotto delle aspettative.

Rally Nuova Zelanda 2022 - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 21'52”7 2 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +0"4 3 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +2"4 4 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +3"3 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +6"4 6 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +13"3 7 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +15"2 8 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +15"3 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +17"1 10 Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally2 +51"6